19 de agosto de 2026

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Torneo Clausura: así se jugará la primera fecha este domingo

2 horas atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) En su reunión semanal, la Liga de Fútbol confirmó que el próximo domingo 23 de agosto se jugará la primera fecha del torneo de primera división. En el estadio del CEF jugarán desde las 14hs. Atlético-El Hollín mientras que a las 16hs. lo harán El Taladro-Barrio Traut. Por su parte, en el estadio de Juventud Unida se enfrentarán a las 15:30hs. el local ante Juventud Deportiva. Libre estará Ferro. Se informó también que el valor de la entrada para la etapa regular será de 6.000 pesos. El mismo domingo también dará comienzo el Fútbol Femenino. Por otro lado, el sábado 22 se jugará la primera fecha de inferiores.

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