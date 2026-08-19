Teatro Del Borde/Adolescentes repite este sábado «Gran Varieté Gran»

Una nueva noche de humor, protagonizada por los alumnos de los Talleres de Teatro/Adolescentes, con cuatro obras, basadas en textos originales de Pablo Albarello volverá a subir a escena luego del triunfal estreno en el mes de julio pasado. Con dirección de Paula Echalecu, aptas para todo público y entrada a la gorra, la programación de esta propuesta es la siguiente:

Domingo 23 de agosto a las 20:30hs.:

Orientación Vocacional, con actuaciones de Juan Cruz Fernández, Trinidad Reynoso, Bianca Berro, Homero Tamburrino y Paz Duarte.

Mami, interpretada por Milo Oliveto, Sofía Bacigalupe y Valentino Dodaro

Ansiedad oral, con actuaciones de Mateo Casey, Ranzo Rafeca, Milo Oliveto y Valentino Dodaro

Lombrices, con Caetana Verteramo, Lautaro Duarte, Milena Ríos y Paz Duarte.

Las funciones serán en el Espacio Teatral Del Borde (B. de Irigoyen 570, Las Flores), que cuenta con el apoyo del INT y la Municipalidad de Las Flores.

El ingreso será por orden de llegada.

Redes: @delbordeteatro.

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