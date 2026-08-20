La Buena Noticia: científicos chinos desarrollan una técnica con láser que eleva al 26,31% la eficiencia de las células solares

La industria fotovoltaica ya fabrica módulos solares a una escala gigantesca, así que incluso pequeñas mejoras de eficiencia pueden tener consecuencias importantes. Una célula capaz de transformar una fracción mayor de la radiación solar en electricidad permite obtener más potencia utilizando prácticamente la misma cantidad de terreno, vidrio, estructuras, cableado y otros componentes del módulo. Un equipo dirigido por el profesor Ye Jichun, del Instituto de Tecnología e Ingeniería de Materiales de Ningbo, perteneciente a la Academia China de Ciencias, ha desarrollado una nueva estrategia de metalización para células solares TOPCon que combina una pasta especial de plata con un tratamiento localizado mediante láser. El resultado es una célula con una eficiencia de conversión certificada del 26,31 %, un nivel especialmente elevado para esta arquitectura de silicio y, más importante todavía, conseguido mediante técnicas concebidas teniendo en cuenta su posible integración industrial. En el trabajo también participaron investigadores de la Universidad de Soochow y socios industriales como Zhejiang Gonda Electronic Technology y JA Solar Technology. La importancia del avance se entiende mejor observando lo que está ocurriendo dentro de las fábricas fotovoltaicas. Durante años, las células PERC dominaron la fabricación de módulos de silicio. La industria ha dado después un rápido salto hacia arquitecturas de tipo n, especialmente TOPCon —Tunnel Oxide Passivated Contact—, capaces de reducir determinadas pérdidas eléctricas y alcanzar eficiencias superiores. Una de las grandes ventajas de TOPCon es industrial. Parte de las instalaciones utilizadas anteriormente para fabricar células de silicio pueden adaptarse a esta tecnología sin reconstruir completamente una fábrica. Y esa transición ya está muy avanzada. La hoja de ruta internacional ITRPV señala que la tecnología LECO combinada con emisores homogéneos alcanzó aproximadamente un 74 % de penetración dentro de la producción TOPCon en 2025. Es decir, el uso del láser para optimizar los contactos eléctricos está dejando de ser una curiosidad experimental.

Fuente: EcoInventos

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