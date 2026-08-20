Corte programado de energía eléctrica este viernes

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores comunica a sus asociados que este viernes 21 de agosto de 2026, en el horario de 09:00 a 12:00hs., se realizará un corte programado del servicio de energía eléctrica en la zona delimitada por las calles Pellegrini, Pasteur, Pueblos Originarios y Alsina. El corte se realizará con el objetivo de llevar adelante tareas de mantenimiento en líneas de Media Tensión. Para obtener mayor información, los asociados pueden dirigirse personalmente al Sector de Redes, ubicado en Avda. Carmen y Pellegrini o bien comunicarse al (2244) 442063. La realización de estas tareas estará sujeta a las condiciones climáticas y se suspenderá en caso de lluvia. Agradecemos la comprensión y las disculpas por las molestias ocasionadas.

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