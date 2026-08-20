20 de agosto de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Corte programado de energía eléctrica este viernes

2 horas atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores comunica a sus asociados que este viernes 21 de agosto de 2026, en el horario de 09:00 a 12:00hs., se realizará un corte programado del servicio de energía eléctrica en la zona delimitada por las calles Pellegrini, Pasteur, Pueblos Originarios y Alsina. El corte se realizará con el objetivo de llevar adelante tareas de mantenimiento en líneas de Media Tensión. Para obtener mayor información, los asociados pueden dirigirse personalmente al Sector de Redes, ubicado en Avda. Carmen y Pellegrini o bien comunicarse al (2244) 442063. La realización de estas tareas estará sujeta a las condiciones climáticas y se suspenderá en caso de lluvia. Agradecemos la comprensión y las disculpas por las molestias ocasionadas.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Merecido homenaje: el estadio de Atlético llevará el nombre de Francisco «Pato» Palacios»

1 hora atrás Fm Alpha

BM – jueves 20 de agosto

2 horas atrás Fm Alpha

Ballet «Estilo Gaucho», clasificado a una final nacional en Córdoba

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Merecido homenaje: el estadio de Atlético llevará el nombre de Francisco «Pato» Palacios»

1 hora atrás Fm Alpha

Corte programado de energía eléctrica este viernes

2 horas atrás Fm Alpha

BM – jueves 20 de agosto

2 horas atrás Fm Alpha

Ballet «Estilo Gaucho», clasificado a una final nacional en Córdoba

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.