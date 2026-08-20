Merecido homenaje: el estadio de Atlético llevará el nombre de Francisco «Pato» Palacios»

La Comisión Directiva del Club Atlético Las Flores comunica e invita a participar del acto de imposición de nombre Francisco “Pato” Palacios a su estadio. El mismo se llevará a cabo el sábado 22 de agosto a las 14:30hs. en Avda. Roberto Trucco 5095. El reconocimiento nace de la profunda admiración, respeto y agradecimiento hacia quien dejó una huella imborrable no sólo en la historia del Club Atlético Las Flores sino en el corazón de toda la comunidad. «Pato» Palacios fue referente del deporte local, dirigente del club rojinegro y dos veces presidente de la Liga de Fútbol de Las Flores. «Nombrar nuestro estadio Francisco «Pato» Palacios representa mucho más que la imposición de un nombre. Significa reconocer su compromiso, su arduo trabajo, su pasión por los colores y su identidad con el Club Atlético Las Flores», manifestaron desde la institución.

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