BM – jueves 20 de agosto

CHARLA DE AMBIENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA Nº 1 Los integrantes de la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente, Hernán Moreno y Pilar Scalisi, brindaron una charla a las divisiones A y B de 4to. grado de la Escuela Primaria Nº 1. El tema principal del encuentro fue el Parque Plaza Montero, aunque también se abordaron otras problemáticas ambientales. Se conversó sobre la gestión del Parque, la poda, la fauna local, los humedales y los trabajos de mantenimiento que se realizan en la Laguna. Los chicos participaron activamente e hicieron preguntas sobre los temas tratados, específicamente lo referido a la gestión en la laguna y el Parque.

«VIENTO MADERA” SERÁ EL GRUPO QUE ANIMARÁ LA PRÓXIMA NOCHE DE FOLCLORE PARA ESCUCHAR El próximo viernes 28 de agosto a las 21 horas se presentará en el Salón Rojo Municipal el conjunto de raíz nativa “Viento Madera” de la ciudad de Tandil. En esta oportunidad, el ciclo Folclore para Escuchar, idea, producción y realización de Fernando Calles, con apoyo de la Dirección de Cultura, decidió apostar por un grupo folclórico de la región integrado por Nacho Fernández en guitarra, Juliana Mihojevic en flauta traversa y Natalia Otranto en voz. El conjunto tandilense se dedica a recrear música argentina (tango y folclore). En esta próxima apuesta del ciclo tradicionalista, con la llegada de Viento Madera, sonarán canciones litoraleñas, como así también zambas y cuecas. Folclore para Escuchar, en su 20ª temporada, presentará este nuevo espectáculo libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.

JUEGOS BONAERENSES: REGIONAL DE HOCKEY EN LAS FLORES Y CLASIFICADOS A MAR DEL PLATA EN TENIS DE MESA La cancha de Hockey del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” fue escenario de la fase Regional de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses 2026, organiza por la Secretaría de Deportes. Se disputaron tres categorías masculinas con la presencia de los conjuntos florenses de “Los Matunguitos”, adjudicándose el certamen Estudiantes de Olavarría (Sub 14 y Sub 18) y Saladillo (Sub 16). Por otro lado, en Olavarría tuvo lugar la eliminatoria de Tenis de Mesa, donde Ignacia Goñi (19+ PCD) y Gianna De Benedetto (Sub 14) lograron una plaza para disputar la Final Provincial, que se desarrollará desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre en Mar del Plata.

JUEGOS BONAERENSES 2026-ADULTOS MAYORES: INICIO DE LA ETAPA REGIONAL Y CLASIFICACIONES A LA FINAL PROVINCIAL Comenzó a desarrollarse la Etapa Regional de la 35ª edición de los Juegos Bonaerenses 2026. En las disciplinas correspondientes a Adultos Mayores Deportes y Juegos Tradicionales, las competencias se realizaron ayer en la ciudad de Olavarría. La delegación, con el acompañamiento del director de Adultos Mayores, Mariano Montes de Oca y los integrantes del equipo del área, Daniel Blanco y el profesor Enzo Tevez, obtuvieron una gran representación y clasificaciones a la Final Provincial.

Orientación Femenino: Mirta Cancela-Norma Juárez, 2° puesto

Orientación Masculino: Jose Genta-Abel Carballo, 3° puesto

Damas: Pedro Dierickx, 5° puesto

Tenis De Mesa Femenino: Mónica Montes. 6° puesto

Tenis De Mesa Masculino: Rubén Municoy: 5° puesto

Lotería: Marta Blanstein, 5° puesto

Caminata: Rosa Delgado-Adriana Lailhacar, 4° puesto

Taba: Luis Ailán, 1° puesto

Ajedrez: Mario Orlando, 1° puesto

También se informa que la próxima participación de la instancia Regional se realizará el día 26 de agosto en la ciudad de Gral. Alvear con las siguientes disciplinas: Coreografía, Bochas, Sapo, Burako, Mus, Truco, Escoba de 15, Pentatlón y Chin Chon.

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