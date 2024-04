“Baya prohibida dulce” de La Blanqueada el destacado en la Fiesta de la Vendimia Bonaerense

Conversamos en “El Periodístico” con el vitivinicultor Mauricio Propato de La Blanqueada, un joven emprendimiento en la elaboración de vinos en nuestro partido.

Recién llegado de la Fiesta de la Vendimia en Saldungaray (Torquinst) con grandes emprendimientos vitivinícolas y en pleno crecimiento. “Estamos muy contentos de haber participado, es nuestra primera vez, fuimos invitados por el Ministerio de Desarrollo Agrario ya que estamos incluidos en el Área, previo al festejo se hizo una mesa vitivinícola donde participaron autoridades. Se hizo una reunión con los asistentes y se debaten temas propios del sector como por ejemplo la parte sur tiene problemas con las heladas tardías, agroquímicos cuando se está cerca de un campo agrícola. Ellos tienen un mapa de cada viñedo donde se tienen en cuenta esas cosas, hay que hacer un trabajo preventivo. En la provincia hay también presencia y ataque digamos de aves, tema que no pasa en la cordillera. También el costo de energía cuando se hace un sistema de riego. Son muchos temas que se hablan, también acceder a líneas de financiamiento con baja tasa de interés. Son gastos grandes que hay que afrontar y es indispensable que el estado acompañe. Lo que queremos hacer es, primero analizar costos, y si llegamos hacer un viñedo de 1.000 plantas para luego intentar llegar a 3has. Son 5 mil plantas por hectárea más o menos…” sobre presentaciones, dijo: “Habrá otra Feria “sabores bonaerenses”, el año pasado estuvimos en la de Luján y Chascomús. Estos eventos masivos nos sirven mucho. En la provincia se incrementó la actividad con 59 viñedos, no todos tienen bodegas. Estamos en un grupo de bodegas, donde somos 36, no todos tenían cantidad de vinos para vender en la Fiesta. Algunos llevaban folletería y otros los vinos…” sobre hacer un viñedo, dijo: “Queremos hacer en la zona de cultivo una zanja con pendiente para que el agua entre, absorba la planta y no quede retenida. Hay zonas como en Berisso pegada al río y cuando hay crecida tapa todo. Hay una cepa muy interesante que se da muy bien y que se implanta en estos tipos de suelo. Es una cepa, la uva Marselan que da vino de calidad, una cepa muy interesante para trabajar. Esa puede llegar a ser un emblema del vino florense. Hay que probar y ver cómo se adapta en la zona. A la tierra se le pueden agregar cierto tipo de fertilizantes pero primero hay que analizar, insisto, el tipo de suelo.

Las últimas producciones que hicimos en la Bodega tuvieron muy buena aceptación. La gente iba probando en las bodegas y después compraba. El vino dulce Raya Prohibida, a las dos horas no tenía más, se vendió muy bien, llevé 40 cajas y las vendimos todas. Muy contento con todo no sólo por la inyección de venta sino por lo que significó estar ahí…” dijo

ENTREVISTA A MAURICIO PROPATO

