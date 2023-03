Betty Albarello contó las novedades de la cooperadora del hospital

“Estamos trabajando muy bien, unidos, se está haciendo la obra más grande que es el tinglado sobre Carramasa y 25 de mayo al lado del SUM, en esta última se reúne el personal médico, en época de pandemia el personal se cambiaba ahí, a pesar de todo, hay gente que trabaja en el hospital no sabe que existe ese lugar, tal vez por Carramasa el hospital mucho no se conoce. Se terminó la obra del laboratorio y ahora se está terminando el tinglado como dije para colocar las ambulancias, archivo, el personal de limpieza, es un lugar de 20 mts. y 10mts. para adentro, va lindero al hogar de ancianos, ahora se está cerrando con material. Una parte quedará abierta por portones para emergencias para el lado de Carramasa. También por si hay que entregar o recibir mercadería. Todo el material vino del Ministerio, nosotros pagamos la mano de obra, se hizo un trabajo grande de soldadura, fue delicado porque se trabajó en altura, 1.200.000.- pesos cuesta esta 4ta parte. Pero faltan las instalaciones eléctricas, agua, es lo que más cuesta, al igual que la parte de sanitarias, el hospital no tiene lugar ni para archivos, se va a hacer un altillo para eso, aunque ahora todo se está digitalizando. Se han comprado suministros, ellos se manejan con el dinero del SAME para compras. Las licitaciones tardan un montón y los que solicitan son de afuera, hasta que llega el precio las cosas aumenta, entonces la Cooperadora cuando tiene le dinero adquiere en el momento y luego el Hospital lo devuelve, este mes tuvimos un gasto de 250 mil pesos en viáticos en guardas pediátricas, traslados médicos, muestras patológicas, el servicio de maternidad… Este mes algunas cosas no se han pagado porque no ha pasado mucho, hay meses que más y otros que menos, también ecografías, no hay un técnico que mantenga el ecógrafo, sí hay médicos, no hay nombramientos, eso es un gran problema. Y lo hablamos con la dirección que lo ha pedido. Toda la gente que estuvo seleccionada a vacunaciones fue incorporado al Hospital. Como 60 personas que trabajaron durante la pandemia se incorporaron, no están efectivos hasta que el Ministerio los nombre. Los socios son mínimos, hay que hacer una limpieza en el listado, hay gente fallecida, tenemos 1200 socios que no son tantos para la cantidad de gente que vive en Las Flores…” sobre la fiesta criolla para el próximo mes, dijo:

“22 y 23 de abril es la Fiesta Criolla, la preventa sale 3 mil pesos a dos cuotas, ya hubo sorteos mensuales, el 25 se sortea la otra pre-venta. Se va a hacer un adicional para el mes de abril por eso aún se puede comprar en dos cuotas, están en venta en el SUM o se lo lleva a la casa. El que compra ahora tiene posibilidad de ingresar al sorteo, el último mes se sortea el 15 de abril con 40 mil pesos. La gente ya de por sí sabe, para el primer premio son 7 terneras, el segundo 5 y el tercero 3, la gente nos sigue donando, no vamos a vender carne afuera porque no conviene, entre la leña, carbón y gente que cocina sube mucho el costo, sí choripán…. la parte de doma la tiene Pellejero, la parte de baile se va a hacer afuera del predio, pero en la fiesta del aniversario de Las Flores en la laguna por el aniversario, vamos a estar con un stand haciendo promoción con tarjetas y productos regionales…Como adicional, para motivar la fiesta habrá vuelos de bautismo, se van a vender números y habrá lanzamientos en para paracaídas, pero todo esto en el aeroclub. También la escuadra ecuestre de la provincia estará presente…” afirmó.

ENTREVISTA COMPLETA A BEATRIZ ALBARELLO

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram