18 de enero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

BM – 18 de enero

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

INCENDIO EN PLANTA DE RESIDUOS Desde la Municipalidad de Las Flores, informamos que a partir de la mañana de hoy, ante un foco de incendio en un sector de la Planta de Residuos de la ciudad, trabajan Bomberos Voluntarios y Personal municipal con los equipos y maquinarias necesarios para sofocarlo y evitar su avance en un día con mucho viento del sector sur. En estos momentos, con las maniobras y tareas realizadas, se ha controlado y sectorizado el mismo, destacándose la importante tarea realizada por el Cuerpo y los trabajadores municipales en maquinarias y camiones, labor para destacar y reconocer. Se continua con acopio de suelo para la cobertura y prevención de posibles focos. ¡Gracias Cuerpo de Bomberos Voluntarios por su trabajo!

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

A 43 años del fallecimiento de la honestidad

24 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Video: Los fuertes vientos sorprenden a turistas en Mar del Plata, provocan destrozos y caída de árboles

1 día atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Final del pre Cosquín: Esta noche Coqui por la madrugada Ezequiel

1 día atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

A 43 años del fallecimiento de la honestidad

24 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

BM – 18 de enero

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Video: Los fuertes vientos sorprenden a turistas en Mar del Plata, provocan destrozos y caída de árboles

1 día atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Final del pre Cosquín: Esta noche Coqui por la madrugada Ezequiel

1 día atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.