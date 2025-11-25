BM – 25 de noviembre

HOCKEY: LA CUENCA DEL SALADO TUVO SU FIESTA EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LAS FLORES El intendente interino Fabián Blanstein, junto a otras autoridades municipales, presenció las finales del Torneo Clausura que organiza la Federación Regional de Hockey Cuenca del Salado, que se desarrollaron en la cancha del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”. Sin lugar a dudas fue un hecho significativo para nuestra ciudad que se concrete la definición del certamen. Se apreció un muy buen nivel y además el público que colmó las instalaciones ubicadas en la calle Islas Malvinas entre Roberto Trucco y Rivadavia, que lució en perfectas condiciones, disfrutó de la extensa jornada que comenzó con el encuentro por el tercer y cuarto puesto de Séptima división, en el cual El Taladro perdió 2 a 1 frente a Lobos Athletic Club, concretando el gol del elenco florense Malena Peryré. Asimismo, los campeones fueron: Atlético Roque Pérez (Séptima), Atlético y Social Belgrano (Sexta), Dorrego de Navarro (Intermedia) y Atlético de Roque Pérez (Primera), en tanto que se consagraron subcampeones: Atlético y Social Belgrano (Séptima), Atlético de Roque Pérez (Sexta), Las Cebras de San Miguel del Monte (Intermedia) y Atlético de Roque Pérez (Primera).

AJEDREZ: BENJAMÍN BUIRAZ Y JOAQUÍN LERRA PARTICIPARON EN LA FINAL DEL TORNEO INTERLIGAS Benjamín Buiraz y Joaquín Lerra, integrantes de la Escuela Municipal de Ajedrez, intervinieron en la final del Torneo Interligas que se disputó el domingo 23 de noviembre en la Isla-Country de SUTEBA en la ciudad de Tigre. Benjamín obtuvo el décimo puesto en la categoría Sub 8 contabilizando 4 puntos, producto de 4 triunfos y 3 derrotas, donde participaron 23 jugadores. Por su parte, Joaquín se ubicó 18° en la división Sub 12 (27 inscriptos) con 3 unidades, registrando 2 victorias, 2 tablas y 2 partidas perdidas. Cabe destacar que de este importante certamen formaron parte representantes de las 8 Ligas que compiten en la Provincia de Buenos Aires y para acceder a esta instancia los ajedrecistas tuvieron que clasificar entre los tres primeros lugares en sus respectivos Gran Prix.

De esta manera, los alumnos del profesor Mario Orlando tuvieron su recompensa al mantener un muy bueno nivel a lo largo de la temporada, que les permitió medirse con los mejores exponentes bonaerenses.

LAS ESCUELA MUNICIPAL DE HOCKEY SUBCAMPEONA DE LA LIGA AZULEÑA La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención al subcampeonato de la “Copa de Oro” obtenido por la categoría Sub 16 de la Escuela Municipal de Hockey, en el marco del Torneo que organiza la Liga Azuleña. El sábado, en la cancha del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, las dirigidas por Lourdes Basile y Agustín Siraco perdieron ajustadamente 2 a 1 ante Azul Hockey, pero a pesar de la derrota dejaron una muy buena imagen, reflejando el excelente trabajo planificado a lo largo del año que les permitió coronarlo con la segunda ubicación, con el objetivo de seguir avanzando con miras a nuevos objetivos. En este caso, también estuvo el acompañamiento del intendente interino, Fabián Blanstein, el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz y el director de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini, entre otras autoridades.

NAHUEL PELLEJERO EN EL CIERRE DE LA 19ª TEMPORADA DE «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» Este viernes 28 de noviembre a las 21 horas en el Salón Rojo Municipal, el ciclo “Folclore para Escuchar” cierra su 19° temporada consecutiva. En esta ocasión, y en adhesión al mes de la Tradición, se presentará Nahuel Pellejero, quien dará a conocer los versos que forman parte de su reciente grabación titulada “Así soy”. Como integrante de una familia con fuerte arraigo tradicionalista, Nahuel ha tenido un enorme crecimiento profesional en la animación de fiestas criollas de renombre en todo el territorio nacional. Haciendo historia, su abuelo, el recordado Jorge “Coco” Pellejero, fue tropillero, organizador y animador de importantísimos espectáculos de destrezas criollas durante muchos años, oficio que heredó su hijo Marcelo y que ahora trasciende una nueva generación en la persona de Nahuel. Será una excelente oportunidad para apreciar, además, su faceta de escritor y decidor del verso campero, en una noche que, además, contará con algunos invitados especiales. El ciclo «Folclore para Escuchar», que cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura y Deportes, es libre, gratuito y abierto para toda la comunidad.

