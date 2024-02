BM- 7 DE FEBRERO

FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y LOS PARAJES RURALES

La Municipalidad informa que en el día de ayer personal del Departamento de Control de Vectores y Plagas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires finalizó las actividades de fumigación y desratización en diferentes puntos de la ciudad y dependencias municipales. Algunas de las zonas visitadas fueron el Hogar de Niños, la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, el predio de la Ex fábrica Cattorini, el Centro Recreativo Municipal, el Parque Plaza Montero, el Albergue Canino Municipal, el Cementerio, el Predio de Equinoterapia, plazas urbanas, zonas de diferentes barrios de la ciudad, bulevares, zanjones urbanos, colectora, el Parque Industrial, la Escuela Agraria, los Parajes Rosas, El Trigo y Villa Pardo así también como puntos rurales donde hubo casos de encefalitis equina positivos. Se recuerda que la fumigación acciona solo sobre el mosquito adulto, por lo que no resulta efectiva para la eliminación de huevos y larvas. La otra acción muy importante, es mantener las medidas de prevención a tener en cuenta en los hogares y en las áreas peridomiciliarias: vaciar, girar, tapar, desechar todos los objetos que acumulen agua así el mosquito no tiene donde colocar sus huevos para reproducirse.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS

El Departamento Ejecutivo Municipal Promulgó mediante los correspondientes Decretos las Ordenanzas que a continuación se detallan sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante:

– Ordenanza Nª 3563/2024, Promulgada por Decreto Nº 78 (DECTO-2024-78-E-LAS FLORES-INT) del 18 de enero de 2024, por la cual se crea en el Partido de Las Flores el PARLAMENTO ESTUDIANTIL FLORENSE.

– Ordenanza Nª 3564/2024, Promulgada por Decreto Nº 79 (DECTO-2024-79-E-LASFLORES-INT) del 18 de enero de 2024, mediante la cual se impone el nombre “Rincón de Luz” al espacio verde descripto catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Quinta 4, Manzana 4b, Parcela 17 y se autoriza la realización de un mural diseñado por vecinos del Consorcio Nº 6 (Intersección de las calles Azul y Almada de nuestra Ciudad.