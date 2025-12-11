BM – jueves 11 de diciembre

DISPOSICIÓN DE ASUETOS Y FERIADOS POR LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO ​La Municipalidad de Las Flores comunica a todos los trabajadores municipales la decisión del intendente Alberto Gelené de otorgar asuetos administrativos especiales con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Esta medida busca facilitar que todo el personal pueda disfrutar de las fiestas en compañía de sus familiares y seres queridos. En primer lugar, con motivo de la Navidad, se ha dispuesto asueto a partir de las 12:00 horas (mediodía) del día miércoles 24 de diciembre, víspera de la celebración. El día siguiente, jueves 25 de diciembre es Feriado Nacional y por decisión del Departamento Ejecutivo municipal, el viernes 26 de diciembre será decretado asueto administrativo. ​En segundo lugar, se otorgará asueto a partir de las 12:00 horas (mediodía) del miércoles 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo en tanto que el jueves 1° de enero será Feriado Nacional. Adicionalmente, y con el fin de prolongar el descanso y permitir un mayor disfrute, se ha dispuesto asueto administrativo para el día viernes 2 de enero, logrando así que los trabajadores municipales gocen de un fin de semana extendido para iniciar el nuevo año. ​Es fundamental aclarar que, si bien se otorgan estos días de descanso, los servicios esenciales e indispensables que la Municipalidad debe garantizar a la comunidad continuarán brindándose con normalidad. Las Secretarías y Direcciones se ocuparán de la debida organización de guardias mínimas en las áreas operativas clave (como salud, seguridad y servicios urbanos, entre otras) para asegurar la prestación ininterrumpida de estas responsabilidades.

MUESTRA ANUAL DE TALLERES ARTISTICOS DE NIÑOS Este sábado 13 de diciembre desde las 18 horas en la sala “Hugo Mario Ianivelli” de la avenida General Paz 570, se llevará a cabo una Muestra General de las distintas disciplinas artísticas para niños que durante el año forman parte de la serie de talleres y actividades programadas por la Dirección Municipal de Cultura. Participarán los Talleres de Batería, Arte Urbano, Técnicas Mixtas, Cerámica, Flamenco, Acuarela, Yoga y Danzas Españolas. Las actividades comenzarán con una clase abierta de Técnicas Mixtas. A las 18:30hs. será la presentación de Flamenco, a las 18:45hs. de Danzas Españolas y a las 19 horas comenzarán a sonar las Baterías. Además, el público que se acerque a la Dirección de Cultura a disfrutar del evento, que es libre y gratuito, se encontrará con la exhibición de los talleres de Arte Urbano, Yoga, Cerámica y Acuarela.

FÚTBOL FEMENINO: LUCÍA PALACIOS RECIBIÓ LA DISTINCIÓN DE “DEPORTISTA DESTACADA” La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Lucía Palacios por recibir la distinción de Deportista Destacada de la actividad de Fútbol Femenino 2025. “Lucha”, que integró el plantel de la categoría Sub 12 de Argentinos Juniors, se hizo acreedora de este importante reconocimiento el viernes 5 de diciembre, en el marco de la Fiesta del Deporte que la institución de La Paternal organizó en el polideportivo Islas Malvinas de CABA. De esta manera, la jugadora surgida del Club Juventud Unida, en su segundo año en la entidad denominada “Semillero del Mundo”, continúa adquiriendo experiencia y es pieza clave en el funcionamiento del equipo, aportando equilibrio y buen juego. Asimismo, el próximo año formará parte del conjunto de la división 14, con el mismo compromiso y dedicación que le permitan lograr los objetivos.

About The Author