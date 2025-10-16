BM – jueves 16 de octubre

SE REALIZA EN NUESTRA CIUDAD LA COMPACTACIÓN DE VEHÍCULOS Y AUTOPARTES EN MARCO DE LA LEY 14.476 Se informa que se dio inicio a los trabajos de compactación de autos, camiones, motos y autopartes en relación al Programa Nacional de descontaminación, compactación y disposición final de automóviles y lotes de chatarra. Estas acciones se llevan adelante según lo previsto por la Ley 14.476 art. 33 del Decreto Ley 7543/69. Las tareas se realizan por intermedio de la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales y el área de Tránsito, DDI Las Flores, Policía Comunal, Comando de Prevención Rural y Vialidad.

NUEVA ETAPA DE LA LÍNEA DE CRÉDITOS “IMPULSO AL COMERCIO BONAERENSE” Desde la Dirección de Industria, Comercio y Empleo – perteneciente a la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente – se informa que está vigente la Nueva Etapa de la Línea de Créditos “Impulso al Comercio Bonaerense”. Quienes cuenten con una actividad comercial en la Provincia de Buenos Aires pueden contar con créditos de tasa bonificada. Los créditos deben ser destinados a capital de trabajo de fabricación nacional. Tienen un monto tope de $16,8 millones (aumenta todos los meses). Subsisidio hasta 55% sobre la TNA vigente (65%). Para más información:

https://www.gba.gob.ar/produccion/creditos_impulso_comercio_bonaerense.

ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA LOS MICROCRÉDITOS PRODUCTIVOS CON BONIFICACIÓN DE TASAS Desde la Dirección de Industria, Comercio y Empleo también se comunica que está abierta la convocatoria para acceder a los Microcréditos Productivos con Bonificación de Tasas. Las características de los Microcréditos son las siguientes:

Monto tope: $10 millones

Hasta 10 p.p. de bonificación.

Requisitos básicos: Ser trabajador/a independiente con tamaño de microempresa, radicada en la provincia de Buenos Aires, formalmente constituido/a o dispuesta a constituirse (inscripción en ARCA y ARBA), contar con certificado MiPyME y ActiBA, y tener cuenta en Banco Provincia. Los mismos deben ser destinados a: Inversiones en activos fijos (maquinarias, herramientas, obras, etc.), activos intangibles (software, patentes, licencias), gastos en consultoría (contratación de profesionales), capital de trabajo (compra de insumos, materias primas, materiales), y otros gastos vinculados al proyecto. Para tramitarlos: ingresar a https://www.gba.gob.ar/produccion/microcreditos_productivos, leer las bases y condiciones y completar el formulario.

Consultas: crp_microcreditos@mp.gba.gov.ar.

