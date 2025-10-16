16 de octubre de 2025

Torneo Clausura: Ferro-Juventud Deportiva abren la séptima fecha

Desde las 20:30hs. de este jueves en el estadio «27 de abril» se disputará el encuentro correspondiente a la fecha 7 del torneo de primera división. Antes, desde las 19hs. se enfrentarán estos mismos equipos pero en categoría Sub-15. Ferro tiene 10 puntos y es el único escolta del líder Juventud Unida. Viene de derrotar 1-0 a Atlético el pasado domingo mientras que el albiverde reúne 8 unidades y viene de tener fecha libre. La jornada continuará mañana viernes con Barrio Traut-Atlético mientras que el sábado jugarán Juventud Unida-El Hollín. Libre estará El Taladro. Se recuerda que el domingo no habrá fútbol por la celebración del Día de la Madre.

