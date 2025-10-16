Juegos Buenos Aires: Rocío Morales (Atletismo) logró la medalla de plata. Resumen.

Importantes resultados vuelve a lograr la delegación florense en Mar del Plata. En la mañana de este jueves Rocío Morales (80 metros libres convencional) obtuvo la medalla plateada. Con este logro nuestra ciudad llega a la suma de de ocho medallas entre oro, plata y bronce. También se produjo la actuación de varios representantes en Natación que lograron el pase a la final en Sub-14 y Sub-16. Se trata de Guadalupe Valerio (50 metros libre), Gonzalo Onzari (100 metros libre), Benjamín Lemma González (200 metros libre), Luca Branchesi Gómez (50 metros libre) y Delfina Gigena Antonelli (100 metros libre). En Patín Artístico (Tercera “B” Sub-16) culminó en el 4to. puesto. Finalmente, la dupla de Pádel Femenino (Sub-18) compuesta por Maitén Giacoia Puente y Emma Di Tullio se impuso ante Berazategui por 6-2 y 6-3 pasó a semifinales. Ampliaremos.

About The Author