Juegos Bonaerenses 2025: Morena Sosa y Rocío Morales aportan nuevas medallas

(Galería de imágenes) Importantes resultados vuelve a lograr la delegación florense en Mar del Plata en el tercer día oficial de competencia. En la mañana de este jueves Rocío Morales (80 metros libres convencional) obtuvo la medalla plateada mientras que por la tarde Morena Sosa (lanzamiento de Bala, Motor 46 +16) se quedó con la presea de plata. Con este logro nuestra ciudad llega a la suma de nueve medallas entre oro, plata y bronce. También se produjo la actuación de varios representantes locales.

En Natación lograron el pase a la final en Sub-14 y Sub-16 Guadalupe Valerio (50 metros libre), Gonzalo Onzari (100 metros libre), Benjamín Lemma González (200 metros libre), Luca Branchesi Gómez (50 metros libre) y Delfina Gigena Antonelli (100 metros libre).

En Patín Artístico Paz Dorronsoro (Tercera “B” Sub-16) culminó en el 4to. puesto. Por su lado Bianca Mercere Sub-13 4ta C logró el 9vo. puesto.

Finalmente, la dupla de Pádel Femenino (Sub-18) compuesta por Maitén Giacoia Puente y Emma Di Tullio se impuso ante Berazategui por 6-2 y 6-3 pasando a semifinales.

En Atletismo Sub-16 David Díaz (Lanzamiento de Jabalina) cumplió un buen papel pero no logró pasar a la siguiente ronda. También en Atletismo Sub-18 Libre Juan Daporta (100 mts.), Delfina Arrieta (Lanzamiento de Martillo), Martina Angelello, Alan Crego, Juan Daporta y Josefina Giménez (Posta) participaron de sus series pero no pudieron clasificar.

Fútbol PCD sumó sin jugar porque el rival no se presentó pero al subir solo uno por llave y al haber perdido el primer partido quedaron segundo sin poder clasificar.

Fútbol 11 convencional: El equipo comandado por Miguel Elgue perdieron 3-0 ante Pinamar.

Natación adultos mayores: Tanto Inés Alanis como José Albarelo + 60 compitieron en 200 mts libre, lograron clasificar con lo justo ambos en el puesto 8.

Cultura: Se presentó hoy en cocineros bonaerenses Juan Cruz Fernández Sub 18, presentó como plato principal, pollo al grille con bombas de papa. El resultado se verá mañana viernes.

Por el lado de Malambo Sub 18 con Bautista Bassi y pintura con Renata Bullilaqui el veredicto, estará el día sábado.

En lotería. Carlos Villagra llego al 6to lugar y fue eliminado al solo pasar 4.

Tenía de Mesa: Gianna De Benedetto Sub 14 contra Ensenada, perdió 2-1. Por su lado Ignacio Cenzano sub 14 perdió contra Balcarce por 3-0. Ignacia Goñi PCD + 18 ganó al Municipio de Moreno 3-2.

