Ferro alcanzó de nuevo la punta del torneo

(foto archivo) Le ganó 1 a 0 a Juventud Deportiva con gol de Iván Garcete. Logró anoche su segundo triunfo consecutivo en el partido adelantado de la octava fecha del “Clausura”. Con orden, solidez y el peso de tres futbolistas de su plantel histórico, muy bien acompañados por el resto, los albicelestes ya son grandes protagonistas del campeonato oficial.

(Por Flavio Iacomini)

Muy buen primer tiempo de Ferrocarril Roca anoche en su estadio ante un rival importante como Juventud Deportiva, equipo que en el final del encuentro casi logra llegar al empate.

A los 27 minutos del primer tiempo, el mediocampista Iván Garcete, dentro del área chica definió y dejó sin chances al bueno del pibe Valentin Odera Boetto que nada puso hacer para impedir la caída de su valla.

La pelota vino cruzada desde la izquierda impulsada por Alexio Aguirre, la bajó bien hacia el centro del área Lautaro Acosta y el “Parche” bien ubicado remató fuerte de derecha.

Antes y después de esa acción, los ferroviarios fueron más claros y tuvieron interesantes proyecciones por la banda derecha con buen partido allí de Enzo Molina, Adrián Araujo Lucas Valdez y Lautaro Acosta. A esto se le sumó la buena ubicación en mitad de cancha de Garcete y el despliegue de Estanislao Iglesias y Facundo Eluaiza.

Deportiva tuvo una clara en el arranque con dos enganches y un remate fallido de Luis Urruchua, pero después le fue muy difícil al albiverde poder encontrar lugares cómodos para manejar la pelota.

Antes del primer cuarto de hora del segundo tiempo, de nuevo Iván Garcete, bien ubicado en el área, tras un centro, se lo perdió al rematar de cerca cuando la pelota se terminó yendo por arriba del travesaño.

Ferro siguió en su actitud de predominio y Deportiva de a poco fue reaccionado con mucha entrega de Facundo Valdez en la zona media y al Nicolás Bertini tirarse un par de metros atrás por la derecha, esto hizo que el equipo de la dupla Luciano Borda-Diego Rodríguez pudiera igualar más el andamiaje del partido.

La solidez del arquero Pablo Abrego, muy bien acompañado por el central Luis Peón e Iván Lozano y con un activo Alexio Aguirre, fueron claves para que el local no pasara demasiados sobresaltos.

Solo en el final Deportiva logró quebrar ese cerco y una pelota que vino cruzada desde la izquierda y a rastrón, se fue apenas desviada rozado el poste izquierdo de Pablo Abrego. Esta jugada pudo haber sido el empate.

Buena victoria del conjunto dirigido por Luciano Bertamino, que ya en esta parte del torneo, decidió aprovechar muy bien su localía al lograr en el “27 de Abril” su segunda victoria consecutiva. Este resultado, por ahora, lo dejó en la punta compartida con Juventud Unida con 13 puntos cada uno.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Iván Lozano, Alexio Aguirre, Enzo Molina, Iván Garcete, Luis Peón, Estanislao Iglesias, Adrián Araujo, Lautaro Acosta, Facundo Eluaiza, Lucas Valdéz. Relevos: Maximiliano Kobarynca, Raúl Delgado, Iván Figgini, Owen Ciraco, Luciano Donadio, Franco Ailán, Mauro López. D.T: Luciano Bertamino. Ayudante de Campo: Luciano Poffer. P.F: Luciano Ponce.

Juventud Deportiva: Valentín Odera Boetto, Fernando Carrera, Nicolás Urruchúa, Gonzalo Martel, Facundo Valdéz, Mateo Caputo, Federico Pereyra, Jorge Corbetta, Luis Urruchua, Damián Petreigne, Nicolás Bertini. Relevos: Wenceslao Spies, Melquiades Anglada, Dylan Medrano, Alexis Franco, Diego Vázquez, Jeremías Cárdenas. D.T: Luciano Borda-Diego Rodríguez. P.F: Sofí Levi.

Arbitro; Carlos Servidío, Líneas: Ariel Zapettini y Andrés Acosta.

About The Author