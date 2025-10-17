La Feria del Libro cumple 50 años: será una edición histórica

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires cumplirá 50 años y lo celebrará con una edición especial que se desarrollará del jueves 23 de abril al domingo 11 de mayo de 2026 en el predio ferial de La Rural. Organizada por la Fundación «El Libro», la feria más importante del mundo de habla hispana después de Guadalajara recibirá nuevamente a más de un millón de visitantes, con un formato renovado, nuevas propuestas para lectores de todas las edades y un pabellón conmemorativo dedicado a su medio siglo de historia. Entre las principales novedades se destacan el regreso de los chequelibros escolares —una iniciativa para que cada estudiante pueda llevarse un ejemplar—, el lanzamiento de una app para guiar a los visitantes, y el cambio en el esquema de participación: a partir de esta edición ya no habrá ciudades invitadas sino países y el primero será Perú que llegará con su literatura, su gastronomía y su arte.

Fuente: Infocielo

