17 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

La Feria del Libro cumple 50 años: será una edición histórica

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires cumplirá 50 años y lo celebrará con una edición especial que se desarrollará del jueves 23 de abril al domingo 11 de mayo de 2026 en el predio ferial de La Rural. Organizada por la Fundación «El Libro», la feria más importante del mundo de habla hispana después de Guadalajara recibirá nuevamente a más de un millón de visitantes, con un formato renovado, nuevas propuestas para lectores de todas las edades y un pabellón conmemorativo dedicado a su medio siglo de historia. Entre las principales novedades se destacan el regreso de los chequelibros escolares —una iniciativa para que cada estudiante pueda llevarse un ejemplar—, el lanzamiento de una app para guiar a los visitantes, y el cambio en el esquema de participación: a partir de esta edición ya no habrá ciudades invitadas sino países y el primero será Perú que llegará con su literatura, su gastronomía y su arte.

Fuente: Infocielo

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Miércoles con 3 medallas y el resumen

1 día atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Parte de prensa DDI Las Flores

3 días atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

3 días atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

BM – viernes 17 de octubre

5 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Feria del Libro cumple 50 años: será una edición histórica

3 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Ferro alcanzó de nuevo la punta del torneo

3 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Juegos Bonaerenses 2025: Morena Sosa y Rocío Morales aportan nuevas medallas

17 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.