BM – viernes 17 de octubre

CAPACITACIÓN EN RCP JUNTO A ALUMNOS DE TECNICATURA EN TURISMO Se realizó en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 152 una capacitación en RCP Básico más Primeros Auxilios a cargo del instructor Nicolás Arias. La misma estuvo destinado a alumnos de la carrera de Tecnicatura en Turismo.

Es una herramienta de conocimiento de suma importancia para los futuros egresados, ya que en el desarrollo de su labor pueden encontrarse con situaciones de riesgo en lugares alejados de centros de salud. Desde la Secretaría de Salud seguimos brindando conocimientos a la comunidad.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “FLORES DE PARDO” – Encuentro literario en el andén del Museo Bioy La Dirección Municipal de Museos y Archivo invita a participar del encuentro literario que tendrá lugar mañana sábado 18 de octubre a las 17 horas, en el andén del edificio ferroviario que hoy alberga el Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares de Pardo. Será una tarde especial dedicada a la palabra y a las raíces compartidas. La escritora Diana Brítez presentará su libro “Flores de Pardo”, una obra que invita a mirar el pasado desde las emociones y las historias que habitan este lugar. Descendiente de la familia Pardo —cuyos antepasados dieron nombre a la localidad—, la autora vuelve a su origen para compartir una historia profundamente ligada al pueblo y su gente. La propuesta invita a acercarse, encontrarse y disfrutar de una tarde de historias, emociones y recuerdos compartidos.

