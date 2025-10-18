Juegos: Más medallas y resumen del viernes

(galería de imágenes) El joven florense se quedó este viernes con el segundo lugar en la prueba 50 metros libres (Sub-16) apenas por una décima del oro. De este modo y con las demás que se sumaron, Las Flores llega a 14 medallas en los Juegos que se desarrollan en Mar del Plata. Por su parte, en un sufrido encuentro, la pareja de Beach Vóley Sub-14 compuesta por Clara Coronel y Juana Vidal (Sub-14) derrotaron 2-1 a las representantes del municipio de Tandil asegurándose la presea de plata. Por la tarde jugaron la final ante Pergamino cayendo en dos sets. Otra gran noticia fue la victoria de Emma Di Tullio y Maitén Giacoia Puente en Pádel Femenino Sub-18 quienes ganaron la semifinal ante Salliqueló por 6-1 y 6-3. Las chicas ya son medalla de plata pero tendrán la posibilidad mañana sábado de cambiarla por la de oro en la gran final. También en Pádel Masculino, Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Sub-14) lograron el pase al partido decisivo por la medalla de oro (ya son plata) al ganar por 6-3 y 6-2. Jugarán mañana sábado a las 9hs. contra la pareja de Gral. Pueyrredón. Siguiendo con esta disciplina, Raúl Rosales y Julio Etcheverry (Adultos Mayores) vencieron 2-6, 6-3 y 10-5 (tiebreak) a Bragado asegurándose la medalla de plata. Mañana sábado jugarán la final. En Natación, Guadalupe Valerio (Sub 14) resultó quinta en 50 metros libre. Restaban disputar sus respectivas finales: Delfina Antonelli Gigena (Sub 16; 100 metros libres) en Sub 14, Gonzalo Onzari (100 metros libre) y Benjamín Lemma González (200 metros libres) y en Adultos Mayores (+60 200 m. libres): José Albarello e Inés Alanís, pero ninguno de ellos, pudieron compartir el podio.

En Bonaerenses en Carrera compitieron Ricardo “Piojo” Carpinetti (+60 Adultos Mayores) quedando en el 66° lugar. Mónica Montes (+60 Adultos Mayores) en el 28° lugar y Agustín Porcella (Sub 18) quedo en el puesto 19°.

El medallero por el momento es: 3 de Oro por intermedio Carola Siri (Patín Artístico, Primera “C” Sub 16), Mauro Nochetti (Natación PCD: 50 metros pecho auditivos SB 15) y Nehuén Santillán (Atletismo PCD: lanzamiento de bala PC 37 +16);

10 de Plata: Clara Coronel y Juana Vidal (Pádel Femenino Sub-14), Josefina García (Atletismo PCD: salto en largo Intelectual “C”), Yair Porcella (Atletismo PCD: lanzamiento de bala Intelectual “A” S/15), Victoria Castro (Atletismo PCD: salto en largo PC 37 +16), Rocío Morales (Atletismo: Sub 14 Escolar Abierta 80 m.), Morena Sosa (Atletismo PCD: lanzamiento de bala Motor 46 +16) y Luca Branchesi Gómez (Natación Sub 16; 50 m. libres). Más las 3 temporarias de pádel en las distintas categorías.

1 de Bronce: Juan Cruz Carbajal (Taekwon do Combate hasta 60 Kg.). En cultura, cocineros bonaerenses de la mano de Juan Cruz Fernández Sub 18 no logró reconocimiento del jurado. Mañana se sabrán los resultados de Malambo y pintura sub 18.

About The Author