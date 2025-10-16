«Música entre libros»: interesante propuesta de la Biblioteca Popular «25 de Mayo»

El viernes 17 de octubre, a partir de las 21:30hs., se presenta «Música entre libros» en la Biblioteca Popular «25 de Mayo» con la voz de Mariana Minoli y sus músicos en vivo: Gustavo Andrade en percusión, Enzo Maldonado en timbales y Alejandro Andrade en pianos y teclados. Además acompañarán cantantes invitados y se interpretarán géneros musicales diversos. Los esperamos en Avda. Rivadavia 325, sede de la Biblioteca Popular «25 de Mayo».

