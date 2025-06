BM – jueves 19 de junio

LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO COMO TAREA COLECTIVA: JORNADA CON ALUMNOS DEL PLAN FINES La Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, participó de una jornada en la Escuela N.º 1 para estudiantes del Plan Fines, en un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva. Durante el encuentro se brindó una charla informativa sobre violencia por motivos de género, en la que se expuso la labor diaria que lleva adelante la Dirección, así como las herramientas con las que se trabajan. Además, se promovió un espacio participativo para intercambiar ideas, compartir experiencias y debatir sobre la necesidad de desnaturalizar estas violencias que, en muchas ocasiones, están profundamente arraigadas en la vida cotidiana. Desde la Dirección se agradece a la comunidad educativa por la convocatoria y por abrir sus puertas a este tipo de iniciativas. Se sostiene que la transformación cultural frente a la violencia por motivos de género es una tarea colectiva: todas las personas pueden hacer su aporte para construir una sociedad más justa, equitativa y libre de violencias.

JUEGOS BONAERENSES: CONTINÚA LA FASE LOCAL DEPORTIVA La Secretaría de Deportes y Cultura informa que se sigue disputando la etapa local deportiva de los Juegos Bonaerenses 2025.

Durante la semana accedieron a la fase regional:

Padel: Guido Mundet y Valentín Valdéz (Sub 18); Emma Di Tullio y Maitén Giacoia Puente (Sub 18).

Básquet 3×3: Sub 18: Martina Angelello, Josefina Quesada, Franchesca Robilotte y Manuela Guerendiain. D.T.: Lucrecia Sánchez. Sub 14: Antonia De Franco, Lucila Larregina, Irina Loggia y Corali Lucía López Facchinat. D.T.: Lucrecia Sánchez. Sub 16: Manuela Juanteguy, Martina Arce López, Sofía Arata y Elena Lacoste. D.T.: Lucrecia Sánchez.

En varones Sub 18: Valentino Bulzomi, Santino Rodríguez, Bautista Patronelli y Nahuel Mendoza Torres. D.T.: Pablo Roncoli. Sub 16: Oliverio Dobles, Cosentino Basile, Santino Pardo y Francisco Arrúa. D.T. Pablo Roncoli. Sub 14: José Ignacio Luján, Juan Bautista Pereyra, Vicente Santángelo y Santiago González Calegari. D.T.: Pablo Roncoli.

Básquet libre: Sub 15: Walter De Benedetto, Santiago González Calegari, Teófilo Guerendiain, Juan Enrique Isola, José Ignacio Luján, Augusto Malsenido, Baltazar Padín Fernández, Juan Bautista Pereyra, Tomás Sánchez y Vicente Santángelo. D.T.: Pablo Roncoli. Sub 17: Bautista Llorente, Oliverio Dobles, Santino Lauria, Valentín Laría, Juan David Maciel, Tomás Maldonado, Valentino Lagano, Nahuel Mendoza Torres, Bautista Onraita y Bautista Patronelli. D.T.: Pablo Roncoli.

