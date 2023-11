BM – jueves 23 de noviembre

EMOTIVA CELEBRACIÓN POR EL 50° ANIVERSARIO DEL CENTRO OESTE El Centro de Promoción Comunitaria Oeste «Enrique Fayad» celebró su 50° aniversario con un acto en donde no faltaron los recuerdos, la emoción y la alegría por todo lo compartido. Con la presencia de autoridades municipales, personal de la institución y ex trabajadores, alumnos y las familias, el festejo tuvo lugar este miércoles 22 de noviembre en las instalaciones de Av. Avellaneda y Ceretti. Durante el Acto Protocolar dirigieron unas palabras Sonia Lerra, en representación de las familias que asisten el Centro, y de la ex docente Griselda Perdomini, quienes recordaron distintos momentos vividos durante su paso por el Centro. También dejó su mensaje la coordinadora Vilma Amed quien agradeció por todo el apoyo recibido para siempre poder brindar lo mejor a los niños. El intendente Alberto Gelené, acompañado por Fabián Blanstein, presidente del Honorable Concejo Deliberante y Mariángeles Basile, secretaria de Desarrollo Humano, saludó a todos los que forman y formaron parte de la historia del establecimiento y recordó con emoción a Vilma Di Siervi. Luego, tras la bendición del Cura Párroco Martin Ripa, se hizo el descubrimiento de una placa y se entregaron presentes a ex docentes. En tanto, en el patio, en marco de la actividad de fin de ciclo, se agasajó a los jóvenes egresados y se disfrutó de los números artísticos y musicales; por último se cantó el Feliz Cumpleaños.