BM – jueves 25 de enero

PEATONALES 2024: ESTE DOMINGO 28 EN EL CENTRO DE LA CIUDAD Este domingo 28 de enero desde las 19 horas en el centro de la ciudad, la comunidad podrá disfrutar de la jornada de inicio de las Peatonales Culturales 2024. Este evento tendrá además un tinte colaborativo debido a que estará incluida la posibilidad de contribuir con la Selección Sub 17 de fútbol de Las Flores que representará a la ciudad en un importante torneo que se realizará en Brasil. Las Peatonales Culturales llegan este año con la presencia de actividades artísticas y juegos deportivos de las áreas de Deportes y Cultura; artesanos y emprendedores locales; puestos gastronómicos; y en el escenario principal, varios serán los artistas que le pondrán música a las noches de verano. Actuarán: Luis Álvarez, Taller de Canto Interpretativo “La Voz Diferente”, presenta a Mariana Minoli y Gonzalo Petreigne; The Factory Crew; La Patio I’ Tierra; Chato + Luna Negra. Es importante destacar que, para colaborar con el equipo de la Selección Juvenil, quienes lo deseen podrán llevar una llave que no usen para ser depositada en los stands que estarán en el lugar. Las Peatonales 2024, organizadas por la Municipalidad de Las Flores, tan esperadas por la comunidad, vuelven con toda su energía.