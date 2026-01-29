29 de enero de 2026

BM – jueves 29 de enero

EN FEBRERO ABRE SUS PUERTAS EL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” PARA NADADORES LIBRES La Secretaría de Deportes informa que desde del lunes 9 de febrero el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” permanecerá abierto para nadadores libres, en el horario de 19 a 22.
Los interesados deberán retirar la planilla médica a partir del lunes 2 de febrero, de 8 a 12 horas, en las instalaciones ubicadas sobre el Pasaje «Padre Luis Kees». Cabe destacar que es requisito la planilla médica completa y el cupón de pago, para comenzar la actividad.

LA UBA DICTARÁ UNA DIPLOMATURA EN LAS FLORES A TRAVÉS DEL PROGRAMA PUENTES La Universidad de Buenos Aires (UBA) dictará en nuestra ciudad la «Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos», una propuesta académica orientada a ampliar el acceso a la educación superior y a la formación en áreas estratégicas para el desarrollo local. La diplomatura brinda una introducción a los fundamentos de la programación y al análisis de datos, incorporando herramientas básicas para el procesamiento de información, la resolución de problemas y el uso de tecnologías digitales, competencias cada vez más demandadas en el mundo del trabajo. El Programa Puentes forma parte de una política de fortalecimiento educativo que promueve la articulación entre universidades públicas y los municipios, acercando ofertas académicas de calidad a ciudadanos del interior de la provincia.
Preinscripción: https://forms.gle/NsyZmTEigu8QyUCj8
Por consultas, comunicarse con la Secretaría de Educación y Cultura: Av. Gral Paz y Alem, 1er. piso; educacion@lasflores.gob.ar o por whatsApp 2244-464216.

 

