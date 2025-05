BM – jueves 8 de mayo

CONCIENTIZACIÓN Y ACCIÓN EN EL MES DE LA ENFERMEDAD CELÍACA: ENTREGA DE MICROONDAS A ESCUELAS En el marco del Mes de la Concientización de la Enfermedad Celíaca, la Secretaría de Salud se unió a la iniciativa de la Asociación Celíaca Argentina (ACA) sede Las Flores para brindar apoyo a estudiantes, docentes y personal escolar con diagnóstico de enfermedad celíaca.

Entrega de Microondas para una Alimentación Segura La ACA Las Flores, en articulación con la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y el Consejo Escolar, llevó adelante la entrega de microondas destinados exclusivamente a instituciones escolares con comedor que cuentan con personas diagnosticadas con enfermedad celíaca. Esta iniciativa busca garantizar que puedan consumir sus comidas preparadas sin gluten a una temperatura óptima, priorizando su salud y bienestar.

Investigación y Optimización Previo a la entrega de microondas, la ACA realizó un relevamiento exhaustivo en instituciones escolares para identificar a personas con enfermedad celíaca y optimizar la distribución de estos electrodomésticos de manera eficiente.

Llamado a la Acción ACA Las Flores y la Secretaría de Salud invitan a otras instituciones a sumarse a esta iniciativa, ya sea concientizando sobre la enfermedad celíaca, promocionando la importancia de una alimentación segura y/o donando microondas a la ACA Las Flores. Juntos, podemos hacer una diferencia en la vida de las personas con enfermedad celíaca.

CICLO DE CINE-DEBATE: PROYECCIÓN DEL CAPÍTULO 2 DE «ADOLESCENCIA» El próximo viernes 16 de mayo a las 18.30 horas se proyectará el Capítulo 2 de la Miniserie Adolescencia en una nueva jornada del Ciclo de Cine-Debate. La actividad tendrá lugar en la Bicicleta Cultural (Las Heras 730) con entrada libre y gratuita y es abierta a todo el público. Sobre el capítulo: Mientras la noticia del asesinato se extiende en la comunidad la policía busca respuestas del asesinato en la escuela de Jamie, lo que dejará expuestas las maneras de vincularse de los adolescentes. Al finalizar la proyección, se abrirá un espacio colectivo de debate y reflexión sobre el papel de las instituciones educativas frente a los conflictos que atraviesan a los y las adolescentes, así como los discursos que se reproducen en redes sociales y su impacto. ¡Traé tu mate y sumate a seguir construyendo el espacio!. Invita: Equipo de Masculinidades – Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia.

AJEDREZ: TRIUNFO DE BENJAMÍN BUIRAZ EN EL INICIO DEL TORNEO «CUENCA DEL SALADO» Benjamín Buiraz, integrante de la Escuela Municipal de Ajedrez, se adjudicó la primera fecha del torneo Cuenca del Salado, reservada para la categoría Sub 8, que se disputó días pasados en el Centro de Jubilados de General Belgrano. Los demás alumnos del profesor Mario Orlando, alcanzaron las siguientes posiciones: en Sub 10: 3°) Elson Calzada y 8°) Milo Guidford. Sub 12: 3°) Lucas Lerra, 6°) Simón Dulau y 7°) Tomás Bidegain. Sub 14: 4°) Tomás Espíndola, 7°) Tomás Aguirre y 8°) Simón Bertamino. Libres: 7°) Mario Orlando, 10°) Máximo Bidegain y 15°) Ana Orlando. La próxima etapa se llevará a cabo en el mes de junio en San Miguel del Monte.

SUMATE A JUGAR AL NEWCOM RECREATIVO PARA ADULTOS Desde la Dirección de Adultos Mayores los invitamos a jugar al Newcom Recreativo para adultos. No importa si nunca jugaste antes, lo importante es moverse, reír y disfrutar en grupo. Consultas e inscripción en la Dirección de Adultos Mayores: Av. San Martín 480 de lunes a viernes de 8 a 14 horas y miércoles.

CAMBIOS EN LA JEFATURA DE LA PATRULLA RURAL En el día de la fecha, siendo las 11:30 horas y por disposición de la Superioridad Rural se realizó el cambio de Jefe en el Comando de Patrulla Rural de Las Flores. Estuvo a cargo del acto el Comisario Inspector Andrés Dore, Subcoordinador Zonal de Seguridad Rural, quien relevó al comisario Diego López y puso en funciones como Jefe al Subcomisario Juan Gutiérrez, quien estará secundado por el Subcomisario Esteban Monfort. Se contó con la presencia del intendente Alberto Gelené y demás autoridades municipales, Roberto Igolnikow, integrante de la Comisión de Seguridad de CARBAP, personal del C.P.R. y jefes de otras dependencias policiales.

