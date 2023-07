BM – lunes 10 de julio

LA COMUNIDAD DE LAS FLORES CELEBRÓ EL 9 DE JULIO Y DISFRUTÓ DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A 207 años de la Declaración de la Independencia de nuestro país, la comunidad de Las Flores celebró el 9 de Julio acompañando cada una de las actividades programadas. En Plaza Mitre se llevó a cabo el Acto Oficial con la presencia de autoridades, Banderas de Ceremonias de instituciones intermedias y comunidades educativas; entre otros actores. El intendente Alberto Gelené y el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein realizaron el izamiento de la Bandera en el mástil central; se entonaron las estrofas del Himno Nacional y luego el docente Javier Felice junto a las alumnas Abril Fresco y Lariza Quiroz 6to. Año de la Escuela Secundaria N° 1 leyeron palabras alusivas a la fecha. En la parte final, el intendente Gelené dejó su mensaje y destacó la importancia de rendir homenaje a quienes hicieron posible una patria libre, soberana, algo que se debe continuar replicando en cada uno de los compromisos y responsabilidades que tengamos como sociedad. Culminado el acto, las actividades continuaron con la inauguración de la obra de Circunvalación de Avenida Independencia, momento que contó con la presencia y visita del Administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, quien, junto al intendente, alumnos del Jardín 901, vecinos de este sector de la ciudad y representantes de instituciones intermedias, efectuaron el tradicional corte de cintas, tras la bendición a cargo del Cura Párroco Martin Ripa. Luego de las palabras de Alberto Gelené y Arrieta, quienes remarcaron el importante beneficio que significa este avance para todos los florenses, se dio paso al Desfile Patrio que tuvo lugar sobre la Avenida Independencia con una importante participación de público. Con el acompañamiento de la Agrupación Sinfónica de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el Desfile fue encabezado por los Veteranos de la Guerra de Malvinas, Bomberos Voluntarios y la Policía Comunal. Seguido hicieron su paso todas las instituciones educativas, de adultos mayores, discapacidad, salud, danzas, intermedias generales, agrupaciones folclóricas (bailaron un Gato) y tradicionalistas, deportivas, áreas municipales y el equipamiento vial. Culminado el Desfile Patrio, se disfrutó de la actuación de Maia Sancho, Guillermo Ortíz, Emanuel Polito, Camila Carabajal, Las Flores Trío y Capricho de Amor. También hubo participación de foodtrucks, emprendedores, artesanos y stands de estudiantes.

SE REALIZARÁ LA 2° FERIA DEL LIBRO LOCAL Las Secretarías de Cultura y Educación invitan a la comunidad a participar de la 2° Feria del Libro Local, el día sábado 22 de julio de 14 a 20 horas en la Sala Hugo Mario Ianivelli de la Secretaría de Cultura. Esta iniciativa tiene por objeto promover la lectura, visibilizar autores locales, fortalecer la difusión del libro, distribuir el conocimiento y generar espacios de encuentro, en pos de fomentar una comunidad lectora. Pueden participar escritores florenses con sus ejemplares, sean libros, publicaciones, fanzines, ilustradores, librerías y editoriales locales. Además, habrá un espacio de lectura para quienes deseen compartir sus obras, como así también espacios de charlas y talleres, al cual pueden inscribirse a participar con propuestas.

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario hasta el lunes 17 de julio: https://forms.gle/NnXhH42XXFMn3uos5

VACACIONES DE INVIERNO EN LAS FLORES: CONCURSO DE PEQUEÑOS GRANDES ARTISTAS En el marco de vacaciones de invierno, la Secretaría de Cultura propone e invita a las niñeces de nuestra ciudad que realicen actividades artísticas de danzas y música, a participar del “Concurso de pequeños artistas”. La convocatoria es para niños y niñas de 5 a 13 años que les guste cantar, tocar algún instrumento o bailar, de manera individual o grupal, a inscribirse para participar de este evento que se realizará el domingo 23 de julio a las 15 horas en el Teatro Español, ¡en el marco de Vacaciones en Las Flores!. Este concurso contará con un jurado integrado por referentes de la escena del arte de nuestra ciudad, y aquellos que resulten ganadores podrán disfrutar de fabulosos premios.

Para inscribirse tienen tiempo hasta el 15 de julio en la Secretaría de Cultura, AV. General Paz N° 570, de 9 a 13 y de 16 a 20 horas y debe hacerlo de manera presencial padre, madre o tutor. Para más información comunicarse al 44- 2387. ¡Todos y todas invitados!

FÚTBOL AGRARIO: LA SECRETARÍA DE DEPORTES PRESENTE EN LA CULMINACIÓN DEL CERTAMEN El secretario de Deportes, Fernando Muñiz, y el director de Deportes, Favio Folini, participaron de la final del Torneo de Fútbol Agrario que se llevó a cabo en El Trigo, donde el conjunto de la Escuela N° 17 El Kilómetro se quedó con el título al derrotar 1 a 0 a la Escuela N° 34 de Pardo, con gol de Leonardo Starnari. Asimismo, en el encuentro por el tercer y cuarto puesto Juventud Rosense le ganó por penales a la Escuela N° 5 de Vilela. Cabe destacar que la valla menos vencida le correspondió a Bruno Guaini (Escuela N° 17 El Kilómetro) y el goleador fue Walter Allende (Escuela N° 34 de Pardo). El plantel campeón estuvo integrado por Facundo Gebbie, Matías Toledo, Roberto Adrián Condinanzo, Facundo Ledesma, Diego Di Totto, Camilo Ledesma, Matías Sallette, Alexis Toledo, Sergio Sombra, Diego Condinanzo, Juan Ruíz, Guido Fernández, Jeremías Caviglia, Walter Puente, Manuel Jacquet, Leonardo Starnari, Emanuel Bucci, Ezequiel Toledo, Adriano Gianelli, Miguel Hormaechea, Juan Capurro y Bruno Guaini. De esta manera finalizó exitosamente la cuarta edición de este torneo que organizan conjuntamente El Trigo, Rosas y Pardo.

AJEDREZ: LA ESCUELA MUNICIPAL EN LA QUINTA ETAPA DEL GRAN PRIX INFANTIL Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, cuyo responsable es el profesor Mario Orlando, intervinieron en la quinta fecha del Gran Prix Infantil del Centro de la provincia de Buenos Aires, que se desarrolló ayer en el Centro de San Jorge de la ciudad de Saladillo. Intervinieron 221 ajedrecista, logrando los florenses las siguientes posiciones: en Sub 10 (38 participantes): 20°) Braian Vincent y 27°) Ciro Branchese Gómez. Sub 12 (39 jugadores): 5°) Tomás Espíndola, 12°) Francisco Ailán, 22°) León Lómez, 27°) Tomás Fosco y 33°) Francisco Zurawlow. Sub 15 (59 inscriptos): 11°) Tiano Puente, 12°) Román Eluchanz, 16°) Bautista Pires, 17°) Bruno Castellá, 25°) Juan Barreto, 31°) Demian Canepa, 40°) Lara Vitale y 44°) Baltazar Padín Fernández. Sub 18 (15): 8°) Kevin Genta, 10°) Tobías Ferrari y 12°) Luca Vitale. Mayores (61): 14°) Gian Marco Vitale y 27°) Mario Orlando. La próxima fecha será el domingo 27 de agosto en 9 de Julio.

MUESTRA DEL TALLER DE ENSAMBLE DE NIÑOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA El próximo martes 11 de julio, el Taller de Ensamble de Niños, se va a presentar en la Secretaría de Cultura para mostrar el trabajo que se realizó en esta primera parte del año. Es un grupo muy sólido y comprometido que disfruta mucho y se divierte mientras aprende. Además de compartir con las familias y amigos, la idea de estas presentaciones es crear en ellos el incentivo permanente a mejorar y crecer, tanto desde lo musical como desde lo personal. La música, así como toda actividad artística, es una herramienta absolutamente necesaria para el desarrollo emocional de todo ser humano.

Los esperamos este martes 11 de julio, a las 20.30 horas (puntual) en la Secretaría de Cultura.

ÓPERA “SUOR ANGÉLICA”, UN CONCIERTO TAN INÉDITO COMO ESPECTACULAR Tan brillante como emocionante fue el Concierto de Ópera “Suor Angélica”. La Secretaría de Cultura presentó el sábado por la noche en el Templo Parroquial “Nuestra Señora del Carmen”, un espectáculo inédito que se caracterizó por el alto nivel alcanzado en todo su desarrollo. El concierto Suor Angélica, de Giacomo Puccini, abierto y gratuito para toda la comunidad, fue dirigido por el prestigioso Director Leonardo Bravo, el piano de un músico de alto vuelo como Juan Pablo Scafidi y el elenco del Teatro Argentino de La Plata. Fue una maravillosa puesta en escena de canto y actuación. Más de cuarenta personas, con vestimenta de religiosas y utilizando los diferentes lugares del templo para contextualizar un momento que fue seguido por el público con profunda admiración. Las tres solistas principales fueron Ximena Ibarrolaza, una excelente cantante con lazos familiares florenses, Irma Zafino y Vanesa Guilledo, esta última una mezzosoprano con formación en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. El concierto Suor Angélica, que estuvo enmarcado dentro de los festejos patronales del próximo domingo 16 de julio, dejó en Las Flores una imagen imborrable por su alto contenido de canto lírico y posición artística. En el final, la gente aplaudió de pie. Un concierto en Las Flores tan inédito como espectacular.

