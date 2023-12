BM – lunes 11 de diciembre

BOX: KARIM CRUCCE Y FEDERICO TAVERNA CAMPEONES DE LA LIGA NACIONAL La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes, felicita a Karim Crucce y Federico Taverna por consagrarse campeones de la Liga Regional de Boxeo Amateurs, en el marco de un interesante festival que se llevó a cabo el pasado viernes en el Club Social y Deportivo El Fortín de Olavarría con la organización del promotor local Carlos López. En la pelea estelar de la noche, Crucce derrotó por nocaut en el segundo asalto a Marcelo Gómez (25 de Mayo) y se adjudicó el título de la categoría 99 Kg., en tanto que Taverna obtuvo el cinturón de la división 70 Kg. al superar por puntos a Mateo Chistaro (25 de Mayo). Por otro lado, Sergio Suárez (Las Flores) venció por puntos a Carlos Sánchez (Olavarría), en un combate encuadrado en la categoría de 60 Kg., y Santiago Del Grecco (Las Flores) empató frente a Tomás Coca (Olavarría) en 52 Kg.

HOCKEY: VICTORIA FALASCO SUBCAMPEONA MUNDIAL CON LAS LEONCITAS La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes, felicita a Victoria Falasco por formar parte del plantel de la Selección Argentina de Hockey que se consagró Subcampeón en la Copa del Mundo Junior Sub 21, que se llevó a cabo desde el miércoles 29 de noviembre hasta ayer en Santiago de Chile. En la fase de Grupo, Las Leoncitas se adjudicaron la Zona “B” luego de vencer 1 a 0 España, 3 a 0 a Corea y 14 a 0 a Zimbabue. Luego, las dirigidas por Juan Martín López derrotaron 3 a 1 a Australia en cuartos de final, en tanto que en semifinal igualaron 0 a 0 ante Bélgica y se impusieron 3 a 1 en la definición por penales y, en la final, el elenco nacional empató 2 a 2 con Países Bajos y perdió 4 a 1. De esta manera, la joven florense continúa sumando experiencia y, en este caso, representando al país en este prestigioso certamen, donde queda a las claras su excelente presente en GEBA (Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires), Club en el cual se desempeña y producto de su excelente nivel fue convocada al seleccionado argentino.

AJEDREZ: ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL EN LA FINAL DEL TORNEO INTERLIGAS Cuatro ajedrecistas de la Escuela Municipal que dirige el profesor Mario Orlando representaron a la ciudad en la final del Torneo Interligas que se desarrolló el pasado sábado en el Colegio Sagrado Corazón de la ciudad de Azul.

El certamen se disputó por el Sistema Suizo (12+3) a 6 rondas, donde intervinieron los tres primeros jugadores que clasificaron dentro de los tres primeros lugares en sus respectivas Ligas. Tiano Puente fue undécimo en la categoría Sub 14, mientras que Lara Vitale resultó duodécima en la división Sub 14. Asimismo, Román Eluchanz (Sub 16) ocupó el puesto decimocuarto y Ana Orlando (Libre) se ubicó decimosexta.

PUNTO NAVIDEÑO: TUTORIALES PARA LA CREACIÓN DE ADORNOS Punto Digital invita a un taller creativo, ideal para toda la familia. En el mismo se realizarán decoraciones navideñas artesanales, trabajando con tutoriales de distintas plataformas digitales, tales como Youtube, Pinterest, entre otros. El taller consta de un solo encuentro de dos horas, a realizarse el miércoles 13 de diciembre, de 9.30 a 11.30 horas en la sede de Punto Digital, Gral. Paz y Alem, subsuelo. Abierto a todo público. Para inscripciones y más información, comunicarse con la Secretaría de Educación o Punto Digital (Alem y Gral. Paz) de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. Por whatsapp al 2244-464216.

CONVENIO CON UNICEN: PREINSCRIPCIÓN PARA LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA El municipio de Las Flores firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN) para la incorporación de enfermeros de nuestra ciudad en la “Licenciatura en Enfermería”. Estuvieron presentes el intendente Alberto Gelené; el decano de la Facultad, Hector Oscar Trebucq; la vicedecana, Bettina Bernardelli; el secretario de Educación, Rogelio Díaz; la directora de Políticas Educativas, Silveria Giménez y la directora de Salud, Xenia Forconi. La licenciatura se dictará en forma virtual sincrónica mediante la modalidad de “Aula híbrida”, en la cual convergen simultáneamente algunos actores en el espacio-aula localizado en Olavarría y la presencia remota de otros actores a través de la virtualidad. Los enfermeros de Las Flores, interesados en cursar el Ciclo de Complementación deben preincribirse en la página de la Universidad https://www.salud.unicen.edu.ar/index.php/ingresantes y acercar la documentación a la sede de la misma, hasta el 29 de diciembre. Para más información comunicarse con la Secretaría de Educación, TEL 440956, CEL 15-464216 educacion@lasflores.gob.ar, o dirigirse a Av. Gral Paz y Alem en el horario de 8 a 15hs.

INOLVIDABLE Y ESPECTACULAR 9° FIESTA DEL CORDERO DESHUESADO EN ROSAS Una verdadera multitud disfrutó ayer domingo de una jornada brillante que tuvo su epicentro de concentración en la zona de la vieja estación de trenes del Paraje Rural de Rosas. Organizado por el CEPT Nº37 y con la colaboración de la Municipalidad de Las Flores, como así también de distintas instituciones y personas de la comunidad, se llevó adelante esta 9na. edición que fue la de mayor convocatoria de todas las realizadas hasta ahora. En el marco de la jornada también se realizó la Competencia de Deshuese y el Concurso “Mi mejor cordero”. A la hora del almuerzo, más de 1.000 comensales estuvieron sentados bajo las medias sombras armadas para la ocasión y degustaron de los sabrosos platos que los mozos y mozas (todos colaboradores) sirvieron. Además, el público que por diferentes circunstancias no habían adquirido la tarjeta (todo lo recaudado a beneficio del CEPT Nº 37), pudo también comprar cordero y comer fuera del predio delimitado, donde hubo paseo de artesanos y estuvo instalado un gran stand de RECREO del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entre los discursos formales, se destacó lo expresado por el intendente Alberto Gelené que volvió a subrayar la importancia de la educación pública en las zonas rurales y el esfuerzo que siempre realizó su gestión para seguir posicionando el desarrollo de un evento que concentró la participación masiva de habitantes del partido de Las Flores como así también de visitantes de distintas localidades.

Después de degustar los pasteles caseros preparados como postre, la gente escuchó música y bailó hasta caer la tarde en una serie de espectáculos que fueron presentados por los conductores del evento, Julio González y la profesora Jimena Pellejero. En el escenario estuvieron Maia Sancho con su voz acompañada por los sones folklóricos; bailarines de Por más Tango, la agrupación que conducen Romina Propato y Cristian Kopp en el Centro Cultural El Caldero; danzas folklóricas con Sabrina Ocampo y Diego Rodríguez del Centro Tradicionalista La Tacuara; Jonatán Barrios y Macarena Correa profesores del Ballet Municipal, además de otros bailarines y el malambo también estuvo presente con un grupo del Centro Cultural El Malacara. Se destacaron también el grupo folklórico tandilense Mal Abrigo Criollo y la cumbia bailantera llegó al final con las actuaciones del grupo Los Leales, La F Etchemendy y Luna Negra.