BM – lunes 13 de noviembre

PURO BRILLO Y SENTIR ARGENTINO EN LA SEGUNDA GALA DE LA TRADICIÓN Fue muchísimo público el pasado viernes al Teatro Español a presenciar la Segunda Gala del Día de la Tradición. Organizado por el Ballet Municipal que dirige Jonatán Barrios y con un amplio apoyo de la Secretaría de Cultura, el evento tradicionalista estuvo enmarcado dentro del Día de la Tradición que se celebra en nuestro país cada 10 de noviembre. Fue muy buena y atractiva la actuación de todos los ballets florenses que formaron parte de una jornada donde la danza y los atuendos típicos se complementaron en un día de sentir bien argentino. Los cuadros que exhibieron cada una de las agrupaciones recibieron los aplausos de aprobación del público que disfrutó de todo lo vivido. Fernando Calles, locutor y animador de la Segunda Gala de la Tradición, presentó primero al Ballet Mayor y Juvenil Municipal que estrenó la obra “Paisajes Santiagueños”. También estuvieron arriba del escenario alumnos y alumnas del grupo inicial de Folklore, del Taller de Flamenco infantil y del Taller de Folklore del paraje rural El Trigo. La jornada, que se destacó por su brillo y la calidad de los espectáculos, contó también con los bailes y coreografías artísticas de los cuerpos de Danzas de la agrupación nativista El Malacara, Paso Básico, El Entrevero y los ballets del Centro Tradicionalista La Tacuara, con su alto nivel de siempre. El canto en la magnífica voz de Agustina Romero, fue el broche de la Segunda Gala de la Tradición, un espectáculo valioso que augura continuidad para los años venideros.

PARTICIPACIÓN NACIONAL Y EN LIGA ROLLER LIFT DE PATÍN ARTÍSTICO LAS FLORES ACADEMIA LUISINA GIOIOSA La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes, felicita a las alumnas de Patín Artístico Las Flores Academia Luisina Gioiosa por el excelente desempeño en el último torneo del año de la Liga Roller Lift, que se disputó el pasado sábado en el Club Circunvalación de La Plata. En la oportunidad, las florenses del grupo de Competencia Avanzado estuvieron a la altura en este importante certamen, logrando el primer puesto Rosario Peralta (Promocional “B” Juvenil), Clara Mendivil (Promocional “B” Juniors) y Melina Orlando (Adulto Básico), mientras que Julieta Alegre (Primera “C”) y Alfonsina Fernández (Segunda “C”) ocuparon el tercer lugar. Por otro lado, las alumnas de Competencia Federadas Rosario (Promocional “B” Juvenil) y Clara Mendivil (Promocional “B” Juniors) participarán este fin de semana en el torneo Nacional Absoluto, que tendrá lugar en el estadio polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

“ROMPECABEZAS”: EXHIBICIÓN DE PINTURAS DE INÉS ROMERO EN EL TEATRO ESPAÑOL Este viernes 17 de noviembre a las 20 horas en el Foyer (antesala) del Teatro Español, Inés Romero, alumna del Taller Más Arte de Lucila Beaudoin y Axel Nygaard, presentará sus pinturas que serán exhibidas para toda la comunidad.

La exposición bajo el título “Rompecabezas” propone un encuentro con el ser interior de la autora que explica los motivos del por qué eligió pintar y sobre un tema que siempre le encantó. “Me gusta pintar y disfrutar del proceso. Observar, contemplar, bocetar, recortar y pegar. Experimentar borrar y empezar de nuevo. Plasmar lo que veo, pero también lo que siento” es lo menciona Inés Romero. Para presenciar la exhibición de pinturas Rompecabezas, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura Municipal, la entrada será libre y gratuita.

«NOCHE BEATLE EN AL ROJO VIVO» CON EL REGRESO DE NUBE 9 Te invitamos a una experiencia única e inolvidable para celebrar las icónicas canciones de los 4 de Liverpool. Un viaje musical que ha conquistado el mundo, explorando los más grandes éxitos de The Beatles. En esta noche especial, Fernando Blanco compartirá detalles fascinantes sobre la creación de la nueva canción y un emocionante repaso por la historia de John, Paul, George y Ringo, donde el público tendrá la oportunidad de participar con sus preguntas. ¡Todo está dicho, solo faltas vos! No te pierdas esta gran noche que despertará emociones, risas, canto y aplausos.

Preparate para estar Al Rojo Vivo

VIERNES 17 / 21 H / SALÓN ROJO / ENTRADA: libre y gratuita

AL ROJO VIVO / 10 Años de conciertos gratuitos

Con el apoyo de CULTURA y la MUNICIPALIDAD de LAS FLORES.

AJEDREZ: LA ESCUELA MUNICIPAL EN LA NOVENA ETAPA DEL GRAN PRIX BONAERENSE Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, que dirige el profesor Mario Orlando, intervinieron en la novena fecha del Gran Prix Infantil del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se llevó a cabo ayer en el Centro de Exposiciones de Olavarría. Hugo 184 participantes de más de 15 delegaciones, registrando los florenses las siguientes posiciones:

Sub 8 (24 jugadores): 14°) Elson Calzada. Sub 10 (22 ajedrecistas): 10°) Braian Vincent.

Sub 12 (30 inscriptos): 8°) Tomás Espíndola, 20°) Francisco Zurawlow y 38°) Pastor Melo.

Sub 15 (44 anotados): 6°) Román Eluchanz, 12°) Tiano Puente, 16°) Francisco Ailán, 19°) Bautista Pires, 23°) Bruno Castellá, 27°) Lara Vitale (mejor dama) y 37°) Baltazar Padín Fernández.

Libres: 26°) Ana Laura Orlando y 28°) Mario Orlando.

La décima y última instancia está prevista para el domingo 3 de diciembre en Azul.