BM – lunes 13 de octubre

NUEVO ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIÓN EDUCATIVA El intendente Alberto Gelené junto a la secretaria de Educación interina, Silveria Giménez, recibió a integrantes de la Escuela Normal Superior para formalizar un apoyo para la realización de diferentes proyectos pedagógicos y demás requerimientos. Esta acción reafirma la voluntad y el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de la educación pública y el crecimiento de la comunidad. Durante el encuentro, el intendente Gelené expresó: nuestra gestión seguirá respaldando a las instituciones educativas, convencidos de que la educación es la base fundamental para el desarrollo de las personas y de nuestra ciudad”. Además, valoró la labor motivadora de la cooperadora y el destacado trabajo colaborativo que impulsa dentro de la comunidad educativa.

OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES: ENCUENTRO INTERGENERACIONAL EN LA JORNADA DE TEJO En el marco de las Olimpíadas Juveniles Florenses, vivimos una tarde distinta en el Centro Tejista Florense, donde jóvenes y adultos mayores compartieron el clásico torneo de tejo. Fue una jornada cargada de compañerismo y respeto, donde el deporte volvió a ser puente entre generaciones, fortaleciendo el encuentro comunitario. Desde el Área de Juventudes celebramos esta experiencia que combina juego e inclusión demostrando que las Olimpíadas también son un espacio para compartir y aprender.

