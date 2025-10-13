Ganó Juventud Unida y sigue bien arriba

Los albirrojos, con gol de Facundo Piazza, le ganaron 1 a 0 a El Taladro y siguen en la punta del torneo clausura. Un contraste lo del verde que no sumó, sufrió dos expulsiones y continúa último en la tabla de posiciones.

(Por Flavio Iacomini)

Anoche en su estadio de las calles 25 de Mayo y Azul, la primera división de Juventud Unida, con un gol conseguido por su mediocampista Facundo Piazza, logró una importante victoria que lo dejó como solitario puntero del campeonato oficial que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores. Su rival El Taladro sufrió una derrota que lo deja en el fondo de la tabla y además vieron la roja dos de sus mediocampistas importantes. En el segundo tiempo, fueron expulsados Gianfranco Manrique y Fernando Montenegro en un encuentro que volvió a mostrar el protagonismo de Juventud Unida en un torneo al que ahora le quedan siete fechas para su finalización.

