Patín Artístico Las Flores: destacada actuación en la Copa «Roberto Rodríguez» en San Luis

Cerrando el año competitivo el pasado sábado 11 de octubre una delegación compuesta por 32 patinadores en sus tres niveles -acompañada por profesores y familias- viajaron al Polideportivo del Parque Olímpico de la Juventud, ciudad autónoma de Buenos Aires, a la última fecha de la Liga Roller Lift 2025. «Estamos orgullosos de llegar a esta etapa del año y poder participar con una delegación numerosa de representantes. Todos obtuvieron logros importantes. Fue un año competitivo donde el compromiso por el trabajo se vio reflejado en la pista. A seguir entrenando para enfrentar el año 2026 competitivo con más fuerzas y más conocimientos. Agradecemos a todas las familias por el acompañamiento de siempre», expresaron desde la Agrupación. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Orlando Melina, 2do. puesto Curutchet Delfina, 1er. puesto Rodríguez Mía, 1er. puesto Redondo Juana, 5to. puesto Ponce Morena, 5to. puesto Toledo Renata, mención García Delfina, mención Etchalús Julieta, mención Corvino Agustín, 1er. puesto Iglesias Elgue Justina, mención Montes Mateo, 1er puesto Lemma Caterina,2do puesto Rinomo Emilia, mención Sella Antonia, mención Cisneros Lola, mención Izquierdo María Paula, 1er. puesto Incentivo Avanzado Gentil Francesca Gómez Abril García Clara D’Alessandro Emma Bartalomey Rubino Guadalupe Incentivo García Catalina Montes Emilia Ametrano Josefina Gauna Olivia Laffont Margarita Ponce Charo Frascino Sofía Crowley Faustina Eloaiza Amelia Iglesias Elgue María Pia Rodríguez Helena

