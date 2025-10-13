Patín Artístico Las Flores: destacada actuación en la Copa «Roberto Rodríguez» en San Luis

Patín Artístico Las Flores: destacada actuación en la Copa «Roberto Rodríguez» en San Luis2 minutos de lectura
Cerrando el año competitivo el pasado sábado 11 de octubre una delegación compuesta por 32 patinadores en sus tres niveles -acompañada por profesores y familias- viajaron al Polideportivo del Parque Olímpico de la Juventud, ciudad autónoma de Buenos Aires, a la última fecha de la Liga Roller Lift 2025. «Estamos orgullosos de llegar a esta etapa del año y poder participar con una delegación numerosa de representantes. Todos obtuvieron logros importantes. Fue un año competitivo donde el compromiso por el trabajo se vio reflejado en la pista. A seguir entrenando para enfrentar el año 2026 competitivo con más fuerzas y más conocimientos. Agradecemos a todas las familias por el acompañamiento de siempre», expresaron desde la Agrupación. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Orlando Melina, 2do. puesto
Curutchet Delfina, 1er. puesto
Rodríguez Mía, 1er. puesto
Redondo Juana, 5to. puesto
Ponce Morena, 5to. puesto
Toledo Renata, mención
García Delfina, mención
Etchalús Julieta, mención
Corvino Agustín, 1er. puesto
Iglesias Elgue Justina, mención
Montes Mateo, 1er puesto
Lemma Caterina,2do puesto
Rinomo Emilia, mención
Sella Antonia, mención
Cisneros Lola, mención
Izquierdo María Paula, 1er. puesto
Incentivo Avanzado
Gentil Francesca
Gómez Abril
García Clara
D’Alessandro Emma
Bartalomey Rubino Guadalupe
Incentivo
García Catalina
Montes Emilia
Ametrano Josefina
Gauna Olivia
Laffont Margarita
Ponce Charo
Frascino Sofía
Crowley Faustina
Eloaiza Amelia
Iglesias Elgue María Pia
Rodríguez Helena