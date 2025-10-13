Juegos Bonaerenses 2025: la delegación florense ya se encuentra en Mar del Plata

Juegos Bonaerenses 2025: la delegación florense ya se encuentra en Mar del Plata1 minuto de lectura
Más de 130 florenses forman parte de la delegación que ya se encuentra en Mar del Plata para disputar la Final de los Juegos Bonaerenses 2025. Jóvenes y adultos mayores, profesores y acompañantes, compartirán durante estos días la representación en disciplinas culturales y deportivas. El acto inaugural de la 34° edición está programado para hoy a las 14:30 horas en el Paseo Las Toscas y contará con la presencia del gobernador Axel Kicillof y demás autoridades.
Recordamos que, encabezado por el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, el contingente de Las Flores se ubica en el Hotel «13 de Julio».