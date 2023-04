BM – lunes 17 de abril

SE LANZÓ EL CICLO «HAGAMOS ECO» 2023 Se dio inicio al ciclo Hagamos Eco 2023 del programa Las Flores Recicla, con charlas en los diferentes turnos del Centro Los Manzanares, actividades que se llevaron a cabo además en marco de la entrega del Punto Limpio a la institución a los fines de promover una correcta separación en origen de los residuos domiciliarios. A su vez, personal del Área de Juventudes y de la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público realizó charlas sobre separación de residuos en origen y armado de ecobotellas, con el fin de concientizar a quienes asisten al Centro sobre el correcto tratamiento de residuos y la importancia de cuidar nuestro ambiente común. Dentro del Ciclo Hagamos ECO 2023 también se van a programar encuentros con operarios y operarias del Taller Protegido A.L.M.A, quienes compartirán sus experiencias sobre el trabajo que realizan en el Taller con materiales reciclables, y con integrantes del Grupo ECO, que aportarán al ciclo de charlas Hagamos ECO 2023 con su propuesta «Compostando Ando», que busca facilitar el compostaje institucional.

LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO ES UNIDAD DE CARGA DEL “PROGRAMA ACOMPAÑAR” La Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de Violencia, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que será unidad de carga del Programa Acompañar, parte del Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivo de género. El mismo está destinado a mujeres y LGBTI+ mayores de 18 años en actual situación de violencia de género. Consiste en un acompañamiento integral por parte de equipos interdisciplinarios y un apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por un periodo de seis meses. Para mayor información acercarse a la Dirección sita en Alsina 1086 (ex Hogar de Niños) o comunicarse por teléfono al 2244 451258.

SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO: LÍNEAS DE CRÉDITOS DISPONIBLES – ABRIL 2023 La Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable da a conocer todas las Líneas de Crédito y de Financiamiento disponibles para los distintos sectores.

Productivo:

Promep – Microcréditos Municipales

Convenio Provincia Microcréditos

Créditos para la Recuperación Productiva – Ministerio De Desarrollo Productivo de la Provincia

Nueva Convocatoria: Relanzamiento de Microcréditos Productivos del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y Provincia Microcréditos.

Turístico:

Líneas del Banco de la Nación Argentina para empresas turísticas con destino Proyectos Estratégicos

Líneas del Banco Provincia para Empresas con proyectos productivos que promuevan la reactivación económica y generación de empleo.

En tanto, desde la Dirección de Asuntos Agropecuarios se informa qué estas son las líneas disponibles para los/as Productores/as rurales de nuestro partido:

Fondo Local. Créditos Municipales para Productores Ganaderos.

Plan Ganado Bonaerense 6×6. Ministerio de Desarrollo Agrario destinado a productores que realicen prevención de ETS.

Convocatoria de Fondo Ovino para capital de trabajo e infraestructura.

Fondo Agrario. Ministerio de Desarrollo Agrario. Financiamiento por eventos climáticos.

Prevención y Mitigación de Emergencias. destinado a compra de insumos e infraestructura para prevenir futuros daños por emergencia climática.

Banco Provincia y Ministerio de Desarrollo Agrario

Financiamiento para Afectados por Fenómenos Naturales- BAPRO.

Emergencia por Sequía – BAPRO.

Microcréditos Provincia y Ministerio de Desarrollo Agrario (Provincia Microcréditos)

Microcréditos Productivos del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y Provincia Microcréditos

Créditos de Inversión para Sectores Agroindustriales. Banco Argentino de Desarrollo (BICE).

Aportes No Reintegrables para la Agricultura Familiar

ANR Para La Agricultura Familiar Ante Sequía. Ministerio De Desarrollo Agrario

ANR Del Programa De Asistencia Crítica Y Directa Para La Agricultura Familiar. (INAFCI)

Para consultas e información, los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Productivo ubicada en Av. Manuel Venancio Paz 1114, de lunes a viernes de 7 a 14 horas.

LAS FLORES VOLEY SE PRESENTÓ EN AZUL Equipos de Las Flores Vóley – proyecto articulado entre la Secretaría de Deportes, Centro de Educación Física N° 6 y la Asociación Las Flores Vóley – compitieron el pasado sábado en Azul, en el marco de la segunda fecha de la Liga Zonal de Menores LI.ZO.ME. Los conjuntos de las categorías Sub 12, 14 y 16, dirigidos por los profesores Gastón Isasmendiz, Emiliano Paz y María José Inchauspe, enfrentaron a los equipos tandilenses de Unión y Progreso e Independiente, obteniendo victorias y derrotas con parciales parejos, pero ante todo desplegaron un interesante nivel siempre con una idea de juego, intentando armar la jugada para definir.

SE REALIZÓ CON ÉXITO EN NUESTRA CIUDAD LA ENCUESTA SOBRE CONSUMOS CULTURALES Desde el pasado miércoles hasta ayer domingo 16, se llevó a cabo en Las Flores una importante encuesta vinculada a poder conocer las costumbres y consumos culturales de la población de nuestra ciudad. La iniciativa, generada y aplicada en forma conjunta dentro de un proyecto de la Secretaría de Cultura y el CONICET, con el financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, coordinado por la investigadora Yamila Heram, tuvo como eje central el recorrido y timbreo de los distintos domicilios, labor hecha por becarias de la UBA y del propio CONICET. También contribuyeron en el desarrollo de este importante trabajo, integrantes del equipo de la Secretaría de Cultura, organismo de gobierno que dirige Enriqueta Montórfano. Se agradece a la población florense la predisposición y la muy buena atención brindada a quienes estuvieron encargados de realizar las preguntas, que como se explicara anteriormente, estuvieron relacionadas con el consumo cultural de nuestra población. Los resultados, de real valía para la aplicación de políticas públicas, en breves serán presentados en sociedad para que toda la comunidad pueda acceder a conocer el contenido del trabajo que fue hecho con mucho esfuerzo y seriedad.

ESTEBAN SARLENGA SE PRESENTARÁ EN LA PRÓXIMA NOCHE DE “FOLCLORE PARA ESCUCHAR” Esteban Sarlenga, cantautor oriundo de la ciudad de Tandil, radicado en Cañuelas, estará el próximo viernes 28 de abril en una nueva noche de Folclore para Escuchar, ciclo ideado y producido por Fernando Calles, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura. El encuentro será a partir de las 21 horas en el Salón Rojo Municipal con entrada libre y gratuita. El artista ha desarrollado una destacadísima labor en pos de la cultura cañuelense impulsando diferentes manifestaciones del sector desde el Instituto Cultural de esa ciudad. Además, ha llevado canciones propias y otras de autor a diferentes escenarios, reviviendo clásicos de nuestra música nativa. Un encuentro instrumental y vocal, con el repertorio tradicional argentino, de la mano de autores como Falú y Castilla, Zitarroza, Expósito, Manzi y Grela, entre otros. Esteban Sarlenga estará acompañado por “Las Guitarras Sensibles de Flores”, un grupo musical integrado por Martín Duhalde y Facundo Nicanor en guitarra, Hernán Lelapi en guitarrón, Astrid Motura en cello, bajo la dirección del maestro Guillermo Martel. Con una presentación importante, Folclore para Escuchar le ofrecerá a la comunidad florense otra buena propuesta en su edición número 17.

PARTICIPACIÓN FLORENSE EN LAS OLIMPÍADAS «CUENCA DEL SALADO» EN LOBOS El presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein -en representación del intendente Alberto Gelené, quien fuera invitado por el intendente de Lobos, Jorge Etcheverry – estuvo presente junto al secretario de Deportes, Fernando Muñiz, y el director de Deportes, Favio Folini, en la ceremonia inaugural de la 18° edición de las Olimpíadas Cuenca del Salado, que se pusieron en marcha el pasado fin de semana en la mencionada localidad. En esta oportunidad, nuestro municipio estuvo representado por alrededor de 200 deportistas, donde el equipo de Atletismo a cargo de la profesora Fernanda Negrete logró la primera ubicación, registrando las siguientes marcas: Sandra Campos obtuvo el primer puesto en lanzamiento de disco y el segundo lugar en bala, mientras que Luciana Espinosa resultó sexta en 100 metros llanos y Eliana Rafeca clasificó cuarta en lanzamiento de bala. Continuando con atletismo, debemos consignar que Bernardino Paniagua fue tercero en lanzamiento de Jabalina. Por otro lado, el equipo de Rural Bike integrado por Diego Navas, Alejandro Cardoso, Agustín Berasain, Mario Gentil y Emiliano Fernández, se quedó con la tercera ubicación. En Hockey femenino, el conjunto del Club Atlético El Talado, disputará la semifinal; en tanto que las patinadoras del Club Juventud Deportiva, Tatiana Andrés (Sub 16) y Paz Dorronsoro (Sub 13) conquistaron el tercer lugar. Asimismo, Atlético Las Flores llegó a la fase semifinal, al igual que Kiara Lamas y Anastasia Gutiérrez en Beach Vóley. La Secretaría de Deportes destaca y a su vez felicita al resto de la delegación que compitió en diferentes disciplinas, cumpliendo una interesante actuación a pesar de no acceder a la próxima instancia. Cabe destacar que el evento culminará el próximo fin de semana, siendo el cierre con la tradicional prueba de pedestrismo que incluye 10 Km.

