BM – lunes 21 de septiembre

150° ANIVERSARIO DE PARDO: HISTORIA, PERTENENCIA Y TRADICIÓN Pardo cumplió 150 años y la celebración se realizó este fin de semana, una fecha muy especial para toda la comunidad, que permitió reconocer su historia, sus tradiciones y a quienes, a lo largo del tiempo, fueron parte de la construcción de su identidad. Durante la mañana del sábado se realizaron las actividades protocolares que contaron con la presencia del intendente Fabián Blanstein; de Alberto Gelené, hoy asesor del Gobierno Provincial; del Delegado del Paraje, Lisandro Paggi; integrantes del Gabinete Municipal; concejales; Banderas de Ceremonias y representantes de establecimientos educativos y de seguridad; instituciones y vecinos del paraje; entre otros visitantes de Las Flores y de distintos lugares del Partido. Previo al inicio del Acto, se llevó a cabo el descubrimiento de una Placa Recordatoria en la Delegación como homenaje y recuerdo de este hecho significativo. Luego, tuvo lugar la conmemoración oficial donde se entonó el Himno Nacional Argentino y se compartieron palabras alusivas a la fecha. En este marco, el director de Políticas Culturales, Flavio Iacomini, realizó una reseña histórica. Asimismo, hizo uso de la palabra el Delegado Municipal, Lisandro Paggi, quien agradeció a todos y cada uno de los que siempre acompañaron y que también hicieron posible este festejo. Finalmente, el intendente Fabián Blanstein compartió su mensaje con la comunidad donde destacó: “Hay pueblos que pueden medirse por la cantidad de habitantes o por la extensión de sus calles, pero hay otros que deben medirse por la profundidad de sus raíces, por la fuerza de su identidad y por la huella que dejan y dejaron en la historia. Y Pardo es uno de esos pueblos”. En sus palabras también reafirmó: “hace 150 años, el ferrocarril llegó a estas tierras y alrededor de aquella estación comenzó a formarse una comunidad. El tren trajo viajeros, correspondencia, producción y nuevas oportunidades en estos sectores, pero quienes verdaderamente construyeron Pardo fueron sus primeros pobladores, hombres y mujeres que trabajaron en la tierra, formaron sus familias, levantaron instituciones y aprendieron a ayudarse frente a las dificultades”. La jornada continuó con un Desfile Criollo y espectáculos artísticos; stands de emprendedores y artesanos; food trucks y la cantina a cargo de la gente del lugar donde todo lo recaudado fue a beneficio del Club Unión Deportiva.

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