21 de septiembre de 2026

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ISFD y T Nro.152: se realizó la Muestra-Circuito Itinerante

3 horas atrás Fm Alpha

(foto archivo) El Instituto de Formación Docente y Técnica Nro. 152 que funciona en la sede de la Escuela Normal llevó a cabo el pasado viernes la 21ra. edición de la Jornada de Experiencias Pedagógicas. Se trató de una impecable Muestra-Circuito itinerante que incluyó diversas presentaciones simultáneas en diferentes sectores del instituto.La misma estuvo a cargo de docentes y estudiantes que cursan diversas tecnicaturas y profesorados. Se mostró a la comunidad todo el trabajo realizado durante el año como así también las propuestas que el Instituto ofrece permanentemente.

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