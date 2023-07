BM – lunes 24 de julio

SE DESARROLLÓ LA SEGUNDA FERIA DEL LIBRO LOCAL El sábado por la tarde, en la sala Hugo Mario Ianivelli, se llevó a cabo la segunda Feria del Libro Local, un evento organizado y coordinado por las Secretaría de Educación y de Cultura de la Municipalidad de Las Flores. Se exhibieron y se pusieron a la venta libros de autores locales como así también publicaciones gráficas de Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo y de distintos autores con vinculaciones con nuestro partido. Hubo lectura de cuentos para los más pequeños, por lo que se destacó el espacio infantil reservado, donde también los presentes pudieron aprovechar la visita al Museo de Ciencias Naturales Florentino, contiguo al lugar. La actividad de la Segunda Feria del Libro de nuestra ciudad, estuvo enmarcada dentro de la serie de propuestas diseñadas para estas Vacaciones de Invierno.

GRAN ÉXITO EN LA PRESENTACIÓN DE “PEQUEÑOS GRANDES ARTISTAS” La sala del Teatro Español de nuestra ciudad lució repleta de público ayer domingo por la tarde para disfrutar del Concurso “Pequeños Grandes Artistas”.

En el marco de la propuesta elaborada por la Secretaría de Cultura en Vacaciones de Invierno, se llevó a cabo el espectáculo que contó con la actuación de los participantes en edades comprendidas entre los 5 y 13 años que, con ganas y mucha alegría, exhibieron arriba del escenario sus cualidades artísticas. El jurado, en su selección, destacó la labor en Música Categoría individual de 5 a 7 años a Elena Etcheto; en categoría de 8 a 10 años a Esteban Laborde; mientras que Ángeles Gutiérrez fue la más destacada en la categoría de 11 a 13. En Danzas categoría individual de 5 a 7 años se destacó Abril Gómez; en tanto de 8 a 10 años Priscila Peña y Mía Pedernera recibieron su máxima premiación. En la categoría de 11 a 13 años Martina Marcus fue la distinguida. En Categoría Grupal Mía Cabrera y María Etchelet recibieron la mayor distinción en un evento donde se coronó con marcados aplausos a cada uno de los participantes. Todos los que decidieron ser parte de este hermoso encuentro de «Cultura en Vacaciones» de Invierno, recibieron becas de incentivo para seguir proyectándose en cada una de las actividades artísticas que han elegido.

VALENTINA FERNÁNDEZ TRÍO EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR Este viernes 28 de julio a las 21 horas en el Salón Rojo Municipal y dentro del ciclo Folclore para Escuchar, se presentará Valentina Fernández Trío, un conjunto de raíz folclórica envuelto en prestigio y alto nivel musical. Con la conducción de su creador Fernando Calles, Folclore para Escuchar le brindará nuevamente al público florense la posibilidad de disfrutar de un evento de música de nuestra tierra, que promete ser auspicioso. El grupo folclórico está integrado por Valentina Fernández en voz, Martin Saavedra en guitarra y Samuel Carabajal en percusión. Estos artistas nos invitan a celebrar una jornada de muy buena música. Un momento para cerrar los ojos, abrir los oídos y el corazón. La entrada al espectáculo será libre y gratuita para toda la comunidad.

NEWCOM: LOS FÉNIX SUBCAMPEONES EN TANDIL «Los Fénix» obtuvieron el subcampeonato del torneo de Newcom, exclusivo para la categoría +50 años, que se disputó el pasado sábado en Tandil. El elenco de nuestra ciudad, perteneciente a la Secretaría de Deportes, superó a los conjuntos locales de Lobos Serranos (15/10 y 15/10) y UNICEN (15/8 y 15/5), y a Azul (15/3 y 15/8). De esta manera, los dirigidos por el profesor Aldo Tobio accedieron a la final donde perdieron 15/13 y 15/13 ante Los Teros de Tandil. El plantel estuvo integrado por Roberto Sabathié, Claudia Monteavaro, Sandra Repetto, Fernanda Sabathié, Sergio Menant, Ruben Campagna y Andrés Bardetis.

VACACIONES DE INVIERNO EN LAS FLORES: Hoy Lunes 24!!! Alan Brando “Payaso de Alma”. 15 horas. TEATRO ESPAÑOL.

MARIANA BAGGIO MÚSICA MOSTRÓ UN GRAN ESPECTÁCULO EN EL TEATRO ESPAÑOL El sábado por la tarde, ante un gran marco de público, la artista Mariana Baggio y su grupo presentó un excelente show musical en la sala del Teatro Español. El espectáculo, enmarcado dentro de las actividades que la Secretaría de Cultura ha diseñado para estas vacaciones de invierno, fue auspiciado por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. La alegría, el colorido, y la interacción con los niños y niñas que se dieron cita en el Teatro junto a su familia, fueron protagonistas en este evento destacado que dejó más que conformes a los que tuvieron la posibilidad de disfrutarlo.

Las actividades de la Secretaría de Cultura en vacaciones de invierno tendrán continuidad todos los días hasta el 29 de julio inclusive.

LA SECRETARÍA DE DEPORTES FELICITA A LOS CAMPEONES DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA DE FÚTBOL DE LAS FLORES Ayer en el estadio del Centro de Educación Física N° 6 se llevó a cabo la final del Torneo oficial Apertura que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores, donde el Club Ferrocarril Roca se consagró campeón al superar 2 a 0 a la Asociación Juvenil Barrio Traut. La Secretaría de Deportes felicita al elenco “Ferroviario” como así también a los equipos que se adjudicaron el certamen en sus respectivas categorías: Juventud Unida y El Taladro (Sub 9: al quedar igualados en el global, ambas instituciones decidieron compartir el primer lugar), Asociación Juvenil Barrio Traut (Sub 11), Ferrocarril Roca (Sub 13), El Taladro (Sub 15 y Sub 17) y Asociación Juvenil Barrio Traut (Sub 25). Además, se destaca el subcampeonato obtenido por Asociación Juvenil Barrio Traut (Primera), El Taladro (Sub 11 y Sub 13), Juventud Unida (Sub 15 y Sub 17) y Ferrocarril Roca (Sub 25).

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram