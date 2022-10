BM – lunes 24 de octubre

0800-999-0091 – LÍNEA GRATUITA PARA LA ORIENTACIÓN Y APOYO EN LA URGENCIA DE SALUD MENTAL La Secretaría de Salud Pública recuerda que se encuentra operativo el 0800-999-0091 correspondiente a la Línea Telefónica Nacional y Gratuita para la Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental. A través de esta línea, todos los días durante las 24 horas, se brinda asistencia, acompañamiento, atención remota y derivación a un efector local, en caso de ser necesario. El dispositivo se inscribe en el marco del Plan Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental. La atención está a cargo de profesionales de este campo y funciona los 365 días del año para proporcionar orientación, información, contención y en caso de que la situación lo requiera, una derivación a la Red Local de Salud Mental, según la jurisdicción desde donde se haya efectuado el llamado. Las oficinas del 0800-999-0091 funcionan en el Hospital Nacional “Lic. Laura Bonaparte”, especializado en salud mental y adicciones. El dispositivo brinda atención remota en salud mental bajo un protocolo que comprende una primera entrevista diagnóstica, un segundo momento de intervención y asistencia, y por último una instancia de cierre o seguimiento. Los profesionales de salud mental brindan atención desde la singularidad y situación de cada persona, además de apoyar y fortalecer los dispositivos existentes en las distintas jurisdicciones del país.

CURSO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE MÁQUINAS DE COSER La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Productivo, informa que se encuentra abierta la inscripción para los interesados en realizar el Curso de «Mantenimiento, reparación y puesta a punto de máquinas de coser». En este sentido, en marco de acompañar al sector textil local, es que el gobierno local brinda esta herramienta de perfeccionamiento y capacitación de recursos humanos. El curso está dirigido al público en general interesado en calificar su perfil profesional y es gratuito con entrega de certificados al concluir satisfactoriamente el mismo. Los interesados podrán inscribirse en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Productivo, edificio ex-Cattorini o en la Secretaría de Educación, Gral. Paz y Alem, 1er piso. de 8 a 14 horas.

PADEL: LOS HERMANOS PROPATO CAMPEONES PANAMERICANOS EN BRASIL La Secretaría de Deportes felicita a los hermanos Fiorella y Santino Propato, como así también a su padre Sebastián, por integrar el elenco de la Selección Argentina de Padel que logró el Campeonato Panamericano de menores (Sub 14, 16 y 18), disputado desde el miércoles 19 hasta el sábado 22 de octubre en Brasil. Cabe destacar que en la categoría Sub 14, Fiorella Propato y Francesca Floriani fueron claves para la obtención de este importante certamen, ya que siempre sumaron su punto para el equipo “albiceleste” al ganar todos los partidos (3), en cada una de las instancias. Asimismo, paralelamente se llevó a cabo un torneo denominado Open, donde Fiorella y Francesca resultaron subcampeonas al ser superadas 2/6 y 4/6 por una dupla brasileña. Debemos consignar que anteriormente le habían ganado con mucha comodidad a las mismas rivales, pero esta vez las locales fueron superiores y lograron que el mejor binomio argentino pierda su primer partido en el torneo y en todo el año. Más allá de este resultado adverso, lo de las chicas es indescriptible y no hay palabras para definir el nivel al que están jugando. Por otro lado, Santino Propato y Adriel Villarruel perdieron en la fase semifinal ante la poderosa dupla paraguaya conformada por Facundo Ezequiel Dehnike Dickel y Genaro Manuel Campuzano Vázquez, que luego se adjudicó el certamen. Para la pareja argentina fue una muy buena experiencia, grandes partidos, mejor representación, orgullo para General Alvear y Las Flores. Dos jóvenes promesas que estuvieron en todo el torneo en un gran nivel superlativo, que seguramente abrirá nuevos caminos.

LLEGA EL GRUPO “LA TRUNCA” A UNA NUEVA NOCHE DE FOLCLORE PARA ESCUCHAR En una nueva noche de la 16° Temporada, “Folclore para Escuchar” presenta al grupo La Trunca. El ciclo, creado y conducido por Fernando Calles, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, invita a la comunidad a disfrutar de esta banda de la ciudad de Tandil que fue formada en julio del 2016 con la intención de renovar el cancionero folclórico argentino, trabajándolo tanto desde lo vocal como lo instrumental.

La cita en esta oportunidad es para este viernes 28 a las 21 horas, como siempre en el Salón Rojo del Palacio Municipal con entrada libre y gratuita.

El grupo está conformado por Laura Argemi en voz y guitarra; Oscar Gómez en guitarra, charango, quena y voz; Mariano Gonnet en percusión y Maria Fernanda Lalloz piano, voz y arreglos

En 2019 y 2020 La Trunca fue finalista en el Pre Cosquín, llegando a estar dentro de los 9 finalistas a nivel nacional. En marzo de 2020 se consagraron ganadores en rubro Conjunto Vocal, en el Certamen Nacional de Canto de la ciudad de Ayacucho.

Han recorrido festivales y han sido parte de distintos certámenes en la región con actuaciones en las ciudades de Rauch, Azul, Mar del Plata y también en varias provincias del país con presentaciones en Viedma, Puerto Madryn, Venado Tuerto, entre otras.

Recientemente han grabado un “vivo” en Estudios La Mayor, en el ciclo que se titula “Tandil Toca” y en estos momentos, La Trunca se encuentra armando repertorio nuevo para un futuro EP.

