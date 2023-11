BM – lunes 27 de noviembre

EL CENTRO LOS MANZANARES PARTICIPÓ DE UN TALLER DE BIOCONSTRUCCIÓN Docentes y alumnos del Centro de Promoción Comunitaria Los Manzanares participaron del Taller de Bioconstrucción que tuvo lugar en Bodega “La Blanqueada” de nuestra ciudad. Compartieron el taller de bioconstrucción, revestimiento de cava de bodega, sistema de quincha sobre paredes como aislante y construcción de techo vivo. Durante la jornada tuvieron la oportunidad de adquiriendo nuevos conocimientos, los cuales se aplicarán en la continuación de la casa de semillas iniciada en el Centro Los Manzanares.

FÚTBOL INFANTIL: FELICITACIONES A LOS CAMPEONES DEL CLAUSURA La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaria de Deporte, destaca la presentación de los finalistas del Torneo Clausura de divisiones inferiores que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores y a su vez hace una mención especial a los campeones. Los encuentros se disputaron el pasado sábado y los resultados registrados fueron los siguientes:

En sub 9, El Taladro perdió 1 a 0 con Asociación Juvenil Barrio Traut, pero como en la ida había ganado 3 a 0 se quedó con el título.

En Sub 11 Ferrocarril Roca en la ida se impuso 1 a 0 sobre Juventud Unida y, al igualar 1 a 1 en la vuelta, se adjudicó del certamen.

En Sub 13 El Taladro (3) igualó 2 a 2 ante Ferrocarril Roca (2), llevándose la copa el “Verde” ya que el resultado global fue 5 a 4.

En tanto que en Sub 15 Juventud Unida a pesar de la derrota por 2 a 1 frente a Atlético Las Flores, se consagró campeón porque en la ida triunfó 2 a 0.

En Sub 17, El Taladro (2) dio la vuelta olímpica al vencer 2 a 0 a Juventud Unida (2).

Y en Sub 25, Juventud Unida y Ferrocarril Roca empataron 1 a 1, registrándose el mismo marcador que en la ida, donde “La Juve” ganó el torneo a través de la definición por penales.

HOCKEY: FLORENSES SUB CAMPEONES NACIONALES La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes, felicita a los florenses Juan Cruz Benavidez, Guido Achilli, Pablo Roncoli y Agustín Mariejhara por consagrarse subcampeones en el certamen nacional de hockey, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Concordia, Entre Ríos. Cabe destacar que los jugadores de primera división masculina de Las Flores Hockey fueron seleccionados por el Club Unión Azuleña, donde fueron superados en la final por el elenco El Dorado de Misiones. Sin lugar a dudas fue una experiencia más que positiva, teniendo en cuenta que es una disciplina que está en formación, pero creció notablemente y se demostró en el campeonato Clausura de la Liga Azuleña, llegando a cuartos de final cumpliendo muy buenas actuaciones, aunque en esta instancia no pudieron con Boca de Azul.

Los próximos compromisos serán encuentros amistosos para terminar el año y se invita a quienes deseen sumarse al equipo o interiorizarse acerca del proyecto.

CONCIERTO DE FIN DE AÑO DE LA ORQUESTA ESCUELA DE LAS FLORES La Orquesta Escuela Infanto-Juvenil de Las Flores brindará su Concierto de Fin de Año. El mismo se realizará el próximo miércoles 6 de diciembre en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen a las 18 horas. Alumnos de la institución tocarán diversas obras musicales trabajadas durante el año, a modo de cierre de lo que fue el primer ciclo lectivo como Orquesta Escuela con sede en Las Flores. Participará además del evento como grupo invitado, la Orquesta Escuela de Berisso que ejecutará distintas obras trabajadas con sus alumnos. Se invita a toda la comunidad a asistir y compartir el concierto con todos los que conforman la institución. La entrada es libre y gratuita.

FÚTBOL INFANTIL: BARRIO TRAUT CAMPEÓN DE LA “COPA QUIJOTE 2023” La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes, felicita a la categoría 2012 de la Asociación Juvenil Barrio Traut por adjudicarse la “Copa Quijote 2023” de fútbol infantil, que comenzó el sábado 18 y continuó el sábado 25 de noviembre en la ciudad de Azul, con la organización de Azul Athletic. Participaron 23 equipos, donde los “Amarillos” contabilizaron 13 goles a favor, mantuvieron la valla invicta y Román Gorosito fue el goleador del certamen. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: en la zona clasificatoria derrotaron 2 a 0 a El Fortín de Olavarría “Blanco” y a los dueños de casa, e igualaron 0 a 0 con Juventud Unida de Tandil. En octavos de final debían enfrentar a Ferrocarril Roca, pero por superposición de día, debido a la reprogramación del torneo, el elenco “Ferroviario” tenía que disputar la final del Clausura que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores y se vio obligado a no seguir en el certamen. En cuartos de final superó 5 a 0 a Sarmiento de Tapalqué; en semifinal derrotó 5 a 0 a El Taladro y en la final venció por penales 4 a 2 a Chacarita de Azul, luego de empatar 0 a 0 al cabo del tiempo reglamentario.

El plantel estuvo integrado por Ciro Gabaldo, Bautista Juárez, Faustino Vanoli, Felipe Gioia, Bautista Rosas, Valentín Cabilla, Román Gorosito, Joaquín Calaidis, Francisco Gálmez, Diego Arguindegui, Bautista Bazzi, Benicio Urruchúa, Facundo Mirande, Máximo Altuna, Román Sandez, Francisco Aschero, Bernabé Pérez Carnevale, Santino Stremi y Mateo González. Cuerpo técnico: Hugo Arrambide, Eugenio Montorfano y Lucio Urruchúa.

PASÓ CON ÉXITO EL 42° FESTIVAL NACIONAL DE PEÑAS Y FORTINES Con la presencia de varias delegaciones de distintos Centros Tradicionalistas de la provincia de Buenos Aires, el pasado sábado la comunidad florense y visitantes pudieron disfrutar de la 42ª edición del Festival Nacional de Peñas y Fortines. Organizado por el Centro Tradicionalista La Tacuara, con apoyo de la Municipalidad de Las Flores, el evento principal se desarrolló sobre la Avenida San Martín donde la gente se agrupó para observar el Desfile y Paseo Criollo de caballos y carruajes que contó con la animación de Marcelo Pellejero. En el escenario montado frente al Palacio Municipal, donde estuvo presente el intendente Alberto Gelené, los directivos del Centro nativista que preside Natalia Cabrera, y demás autoridades, saludaron a los participantes de esta Fiesta Nacional que contribuye a mantener viva las raíces de nuestra tierra y que caracteriza el sentir de nuestro distrito desde el punto de vista cultural y turístico. Luego del desfile criollo, la actividad se concentró por la noche en el salón de La Tacuara de la avenida Rivadavia. Allí, los presentes disfrutaron de una gran peña con música y danza folklórica, cantina, parrilla y el baile campero del final.