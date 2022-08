BM – lunes 29 de agosto

MÁS RESPUESTAS, MÁS INCLUSIÓN: EL INTENDENTE PARTICIPÓ DE LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DE DERECHO A LA SALUD EN EL HOSPITAL El intendente Alberto Gelené acompañó la inauguración de la Oficina de Acceso y Derecho a la Salud que comenzó a funcionar en el Hospital Zonal General de nuestra ciudad. Este espacio permitirá que todas aquellas personas que cuentan con el Programa Federal “Incluir Salud”, de la Agencia Nacional de Discapacidad, o pensiones no contributivas por discapacidad y no tengan cobertura, puedan realizar sus trámites en la ciudad sin necesidad de trasladarse a otras localidades. El objetivo de la propuesta es que este tipo de oficinas estén cercanas a los beneficiarios; Las Flores no contaba con esta posibilidad por lo que, a partir del trabajo mancomunado entre el municipio, el gobierno provincial, el Estado Nacional a través del programa “Incluir Salud” y el Hospital, hoy ya se encuentra en funcionamiento. Este espacio depende de la Dirección Provincial de Acceso e Inclusión en Salud del Ministerio de Salud por lo que para hacer oficial la apertura llegaron a nuestra ciudad la titular de dicho organismo, Lourdes Farías y la directora de Acceso y Promoción del Derecho a la Salud, Paula Tosi. En el acto además estuvieron presentes el secretario de Salud, Eduardo Zapata; la directora de Salud, Xenia Forconi; los directores asociados del Hospital, Dres. Juan Tibiletti y Enriqueta Serafini; el director de Discapacidad, Emilio Soria; la jefa de la oficial local de PAMI, Cecilia Bugatti y el personal que va a estar a cargo de la dependencia. “Está en nosotros, en la responsabilidad, en la dedicación que le pongamos al compromiso de trabajo para con el pueblo, que los recursos del Estado se utilicen de la mejor manera y poder dar respuesta a todos”, expresó el Intendente Gelené. Tanto la Secretaría de Salud municipal como el Hospital local se encuentran a disposición de la comunidad para poder atender cualquier duda o consulta respecto a este avance y todos los beneficios correspondientes.

DANIEL CHAPPET DESLUMBRÓ EN «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» Los que el pasado viernes concurrieron al Salón Rojo del Palacio Municipal para presenciar el concierto instrumental de Daniel Chappet con su armónica, se fueron más que satisfechos por la calidad del espectáculo ofrecido. Brillante labor profesional del armoniquista oriundo de Balcarce, en el ciclo que produce y conduce Fernando Calles que ya en el camino de 16 años de realizaciones, sigue mostrando su desarrollo y continuidad de promoción de la actividad cultural. Los aplausos coronaron cada intervención de Daniel Chappet, un músico notable, ganador de distintos premios por sus excelentes trabajos profesionales. Estuvieron presentes en el concierto, el intendente Alberto Gelené y la secretaria de Cultura, Enriqueta Montórfano. El ciclo Folclore para Escuchar de la Secretaría de Cultura Municipal se enmarcó también dentro de la fecha de celebración del Día Mundial del Folclore. Fernando Calles, confirmó para septiembre una nueva realización de Folclore para Escuchar con un grupo de Olavarría, que seguro le dará continuidad de calidad a lo exhibido el viernes por la noche por Chappet.

“ES MUY IMPORTANTE ESTE ENCUENTRO DE LAZOS DE HERMANDAD CON EL PUEBLO DE BOLIVIA” Alberto Gelené recibió al Embajador del país vecino, quien participó de distintas actividades en nuestra ciudad. En marco de las actividades programadas, ayer domingo el intendente Alberto Gelené recibió al Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina, Jorge Ramiro Tapia Sainz. “Este encuentro de lazos de hermandad es muy importante. Hemos conversado sobre cuestiones que nos unen, por cultura, por pertenencia a nuestra América Latina, con tantos encuentros y con tantos lazos entre Argentina y Bolivia, que realmente nos llena de emoción y de satisfacción comenzar esta relación de esta manera”, remarcó el intendente Gelené en la recepción, acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein y funcionarios del Gabinete municipal. En este sentido también destacó que este es el puntapié para que el pueblo boliviano que vive en nuestro país y en nuestra ciudad, y sus autoridades, puedan tener en Las Flores un lugar de amistad, de encuentro, de cooperación y de intercambio de objetivos y proyectos que hacen al bien común. “Al hablar con el Intendente, una enorme satisfacción porque tenemos objetivos comunes, porque entre argentinos y bolivianos tenemos una historia común, muy linda, muy importante. Yo quisiera que debamos dejar a un lado la frontera y hacer lo que hicieron nuestros antepasados, de tener un territorio que sea de todos”, dijo el Embajador. Junto a funcionarios y el equipo de trabajo de la Embajada, Tapia Sainz llegó a nuestra ciudad para acompañar a la Agrupación Vibraventura que realizará una nueva expedición de ascenso, en este caso al Illimani, montaña de los Andes de Bolivia, iniciativa que es parte del proyecto “Altas Cumbres por la donación de órganos, médula, tejidos y sangre” que lleva adelante la Asociación Civil. “Es un proyecto que tiene que ver mucho con la naturaleza, con la valorización de los lugares y un desafío en pos de la donación de órganos, poder hacer ese ascenso con ese mensaje tan importante para la vida”, remarcó Gelené. A su turno, Tapia Sainz subrayó: “El donar es vida. Cuando vi que hay algunas personas que con su noble actividad como es escalar cerros, montañas, dan ese granito de arena para que todos seamos conscientes que alguna vez si podemos demos algo al prójimo, me llenó de mucha alegría”, expresó con honor el Embajador. Las autoridades participaron en horas de la tarde de la jornada de forestación del Parque Plaza Montero que estuvo a cargo de Vibraventura, la red de vida “Cada Casa un Árbol” en conjunto con la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público municipal donde se plantaran alrededor de 100 árboles que han sido aportes de instituciones, viveros, familias y productores locales y de la región.

AJEDREZ: TRIUNFO DE ENZO DELUCHI EN LA FECHA DISPUTADA EN NUESTRA CIUDAD Con la organización de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, y la presencia del intendente Alberto Gelené y el secretario de Deportes, Fernando Muñiz, se desarrolló el pasado domingo la quinta fecha del torneo Cuenca del Salado en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”. Intervinieron 77 ajedrecistas de Ranchos, General Belgrano, Brandsen, San Miguel del Monte, San Vicente, Castelli, Almirante Brown y los dueños de casa, donde el mejor florense fue Enzo Deluchi al adjudicarse el certamen de la categoría Sub 10. Debemos consignar que las clasificaciones fueron: en Sub 8: 1°) Bianca Valerga (General Belgrano), 2°) Gino Deluchi (las Flores) y 3º) Amira Cano Castellano (San Vicente). En Sub 10: 1°) Enzo Deluchi (las Flores), 2º) Juan Pablo Barrionuevo (Brandsen), 3°) Benjamín Sánchez (Las Flores) y 4°) Camilo Stuer (Las Flores). Sub 12: 1°) Lautaro Menasse (Monte), 2°) Tiziano Rebastti (Monte) y 3°) Camilo Donsanto (San Vicente). Sub 14: 1°) Ariel Quispi Leon (San Vicente), 2°) Bruno Castellá (las Flores), 3°) Benjamín Barrios (Monte), 4°) Román Eluchanz (las Flores) y 5°) Tiano Puente (las Flores). Sub 16: 1°) Juan Pablo Mera Vázquez (San Vicente), 2°) Gonzalo Monte de Oca (las Flores) y 3) Emanuel Sargiotti (San Vicente). Sub 18: 1°) Pedro Etulain (Adrogué), 2°) Miguel Fernández (Adrogué) y 3°) Juan Castro (Castelli). Libres: 1°) Lucas Cardozo (San Vicente), 2°) Alejandro Taus (Ranchos) y 3°) Nicolás Morelli (Adrogué). Mejor Senior: Alberto Celada (Belgrano). Mejor Universitario Nicolás Beherens (Monte). Por otro lado, nuestros representantes obtuvieron los siguientes puestos: en Sub 10: 8°) Tomás Fosco y 10º) Milagros Fuentes. Sub 12: 5°) Jeremías Schimps, 6°) Simón Arce, 7°) Jonás Bastién, 10°) Iván Aranda y 15º) Baltazar Padin Fernández. Sub 14: 12º) Iara Lamas González, 15º) Samuel Marcus y 16º) Lara Vitale. Sub 16: 5°) Bautista Dahn 6°) Tobías Ferrari (las Flores) y 7°) Juan Martin Marquez (las Flores). Libres: 14) Néstor Orlando (las Flores). De esta manera, los protagonistas y miembros de las diferentes delegaciones disfrutaron de la sana competencia, en un lugar perfectamente acondicionado como es habitual cuando se realizan eventos o se albergan contingentes, ya sean deportivos o de otros rubros. El próximo torneo está fijado para el domingo 18 de septiembre en la ciudad de Ranchos.

NOTABLE INTERÉS EN LAS PROYECCIONES DE CINE DEBATE Los cortometrajes presentados por las Secretarías de Cultura y Educación, a través del proyecto Cine Debate con la propuesta de “Cine Movie Van”, fueron exhibidos el pasado viernes. Estas interesantes realizaciones de alto contenido social comunitario fueron presentadas por la mañana en la sala del Cine San Martin donde participaron estudiantes de distintos colegios secundarios, acompañados por sus docentes y auxiliares. Por la tarde noche se proyectaron en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 152 de la Escuela Normal y fueron atentamente observadas por alumnos y la comunidad educativa de la institución. En cada oportunidad, finalizados cada uno de los cuatro films, se produjeron debates e intercambios sobre las temáticas de la sociedad actual que han sido abordadas en cada una de las producciones audiovisuales. El primer cortometraje proyectado, basado en un hecho real, exhibió las dificultades y la grave problemática de una violación y un nacimiento producto de ese hecho traumático. Después, las imágenes mostraron un episodio vinculado a violencia de género, situado en tiempo de pandemia, momento en el que se potenciaron los casos. En el tercer corto, la donación de órganos fue el eje central con una proyección muy interesante al respecto, llena de una carga de emotividad especial que moviliza hacia la concientización. El final estuvo relacionado con los valores humanos y la posibilidad de instar al trabajo en equipo para conseguir distintos fines, no solo comerciales. Malena Dente y Guido Simonetti, realizadores de este excelente proyecto, se encargaron de explicar en detalles el logro de las producciones, las entrevistas y el vínculo con los actores que se predispusieron de manera desinteresada para ser partícipes de cada filmación. También intervinieron en los debates y agradecieron a los realizadores, la secretaria de Cultura, Enriqueta Montorfano; la directora de Educación, Silveria Giménez; y María Clara García y Guillermina Etcheverry de la dirección de Políticas de Género y Diversidad.

