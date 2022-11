BM – lunes 7 de noviembre

SE TRASLADA AL LUNES 7 EL ASUETO POR EL DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL Por fecha calendario, el próximo martes 8 de noviembre se celebra como cada año el Día del Trabajador Municipal. Por tal motivo, el intendente Alberto Gelené dispuso el traslado de la jornada no laborable al lunes 7 de noviembre. Con motivo del asueto, no habrá actividad en ninguna dependencia municipal, solo se contará con guardias y atención de servicios esenciales. Se recuerda que la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público informó que se suspende la recolección de residuos húmedos del día domingo 6 por calles paralelas a la Av. San Martin, en tanto el lunes 7 el recorrido se realizará de forma habitual, por las calles paralelas a la Av. Rivadavia.

FÚTBOL: LA SECRETARÍA DE DEPORTES FELICITA A LOS CAMPEONES DEL TORNEO CLAUSURA El pasado fin de semana culminaron los torneos oficiales Clausura de divisiones inferiores, Sub 25 y Femenino, que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores. En la división Sub 11 El Taladro venció por penales a Juventud Unida, mientras que en Sub 13 Ferrocarril Roca superó por la misma vía a El Taladro. Asimismo, en Sub 15 Juventud Unida le ganó en la definición de los doce pasos a El Taladro, en tanto que en la división Sub 17 El Taladro derrotó por penales a Juventud Unida. Con respecto a Sub 25, Ferrocarril Roca se impuso 2 a 1 sobre El Taladro y en el certamen femenino, Ferrocarril Roca igualó 1 a 1 con Juventud Deportiva, pero como el conjunto “ferroviario” había triunfado 2 a 1 en el encuentro de ida, se quedó con el título. La Secretaría de Deportes felicita los elencos ganadores y a los subcampeones, que brindaron un muy buen espectáculo, quedando reflejado en el marcador lo parejo que fueron los encuentros.

