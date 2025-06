BM – martes 10 de junio

ENCUENTRO CON EL MINISTERIO PROVINCIAL DE MUJERES Y OTROS MUNICIPIOS PARA SUMAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS POR MOTIVO DE GÉNERO La Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia participó del Consejo de Articulación del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires con los Municipios de la Región Quinta. El encuentro, que se desarrolló en Mar Chiquita, tuvo como objetivo transversalizar el enfoque de género a nivel local como herramienta para la formulación, planificación e implementación de la política pública de manera integral. Además, se realizaron intercambios de experiencias, distintas idiosincrasias y las realidades de cada distrito y se resaltó la importancia de los programas tendientes a la mejora de la vida de las mujeres y diversidades en los territorios.Desde el Municipio de Las Flores, a través del área perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, se continúan fortaleciendo las acciones de promoción y prevención de las violencias por motivos de género para seguir trabajando por la igualdad.

HOCKEY: ENCUENTRO RECREATIVO EN LOBOS Las divisiones masculinas formativas de Las Flores Hockey fueron protagonistas en un encuentro recreativo, que se llevó a cabo en el Club EFIL de Lobos. La división Sub 9 de “Los Matunguitos” formaron un combinado con jugadores de San Miguel del Monte y disputaron cuatro partidos frente a los dueños de casa, mientras que los equipos florenses de Sub 12 y Sub 14 enfrentaron a Monte/Lobos, siendo su primera experiencia en cancha de 11. Por último, el elenco Sub 16 de Las Flores perdió con EFIL, conjunto que se venía desempeñando hasta no hace mucho tiempo en el torneo Metropolitano. Asimismo, desde la Escuela Municipal de Hockey se invita a los interesados a sumarse a los entrenamientos, que se realizan los martes y jueves de 17.30 a 18.30 horas, en la cancha del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”. El próximo encuentro que tendrán los peques, será a mediados del mes de julio en 25 de Mayo.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE PARACANOTAJE COMPITIÓ EN LA PLATA La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de la Escuela Municipal de Paracanotaje en la primera fecha del certamen de Medio Fondo, que se desarrolló el sábado 7 de junio en el Club Regata de La Plata. Se disputaron pruebas en kayak de 4,30 metros sobre 200 metros, como así también hubo competencias de Promocional (3.000 metros) donde Enzo Cárdenas arribó tercero. Por otro lado, Noelia Rosales, Isaías Viera, Kevin Costa y Sol Córdoba también tuvieron un muy buen desempeño, disfrutando de la sana competencia y haciendo nuevas amistades. Debemos consignar que la delegación florense estuvo a cargo de Patricia Del Giovannino y Facundo Díaz.

PATÍN: MUY BUENA PRESENTACIÓN DE JUVENTUD DEPORTIVA EN LA LIGA UPA La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaria de Deportes y Cultura, resalta la participación del Club Juventud Deportiva en la segunda fecha del torneo anual correspondiente a la Liga UPA (Unidos al Patinaje Argentino), que se llevó a cabo en Caseros. Nuevamente las alumnas de la técnica Camila Mendiondo tuvieron una excelente presentación, logrando el primer puesto Miguelina Pellejero, Paz Dorronsoro, Carola Siri, Zoe Iritcity, Lola Rodríguez y Kiara Peñalva, mientras que Juana Dierickx y Guadalupe Gallego clasificaron segunda y tercera, respectivamente.

INTEGRANTES DEL EQUIPO DEL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” OBTUVIERON VARIOS PODIOS EN AZUL Una delegación compuesta por 37 alumnos del natatorio climatizado Municipal “Hugo Mauro”, a cargo de los entrenadores Evangelina Iriarte, Agustín Distéffano y Jonathan Grecco, se presentaron en la segunda fecha de la Liga Regional que se desarrolló en el Club Remo de Azul. Los florenses demostraron un interesante nivel en general, lograron puestos de privilegio:

Preinfantiles “A”: Matilda Muñoz Cillero (3° en 50 m. pecho).

Preinfantiles “B”: Solange Theaux (3° en 25 m. libre) y Ciro Martín Álvarez Canteli (3° en 50 m. pecho).

Infantiles Libres: Pedro Riquelme (3° en 50 m. pecho) y Tomás Bidegain (1° en 50 m. libre).

Infantiles Promocional: Valentina Perazzo Iriarte (1° en 50 m. pecho y 1° en 50 m. libre).

Menores Libres: Renata Lull (2° en 50 m. pecho), Juana Fernández (4° en 50 m. pecho) y Olivia Fucillio (1° en 50 m. libres).

Menores promocional: Candelaria Lemma González (1° en 50 m. pecho y 2° en 100 m. libres), Guadalupe Valerio (2° en 50 m. pecho y 1° en 100 m. libres), Macarena Espinosa (3° en 50 m. pecho y 3° en 100 m. libres), Benjamín Lemma González (2° en 50 m. pech y 2° en 100 m. libres), Santino Lemma González (4° en 50 m, pecho y 4° en 100 m. libres).

Cadetes libres: Domingo Scarpitti (1° en 50 m. pecho y 1° en 50 m. libres), Antonia Palacios (2° en 50 m. pecho y 1° en 50 m. libres) y Joaquín Soria Maciel (3° en 50 m. pecho y 4° en 50 m. libres).

Cadetes Promocional: Gonzalo Onzari (3° en 50 m. pecho y 3° en 100 m. libres).

Juveniles libres: Martino Méndez (1° en 50 m. pecho y 1° en 50 m. libres).

Juveniles Promocional: Luca Branchesi Gómez (1° en 50 m. pecho y 1° en 100 m. libre).

La próxima fecha será el 5 de julio en Rauch.

