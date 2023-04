BM – martes 11 de abril

LAS FLORES ADHIRIÓ AL PROGRAMA MUNICIPIOS A LA OBRA El intendente Alberto Gelené participó del acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini, donde Las Flores adhirió al programa Municipios a la Obra. Fueron 42 en total los distritos que se sumaron a esta iniciativa con la cual se destinan para nuestro municipio, tras la firma del intendente Gelené, 108 millones de pesos para pavimentación, desagües pluviales y construcción de veredas. Mediante una distribución equitativa y regulada de los recursos, esta política impulsa también la creación de puestos de trabajo que agilicen la economía local de los distritos. Alberto Gelené también participó de un acto con el gobernador Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, por la ampliación del Programa de Leasing mediante el cual se adquirirá maquinaria.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LA EDICIÓN 2023 DE LOS JUEGOS BONAERENSES Las Secretarías de Deportes y Cultura informan que se encuentra abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2023. Además, están a disposición los reglamentos y demás documentación. A las habituales disciplinas, se incorporaron: En Deportes juvenil: Softbol y Fútbol 7 Mixto para sexto grado escolar; Hockey para los Juegos y Seven para Copa Buenos Aires; Rugby de 15 para los Juegos y Seven para la Copa Buenos Aires; Handball Playa Sub 18; en la modalidad Escolar Abierta no habrá límites de jugadores Federados. En Adultos Mayores, se podrá participar en la categoría “B” de Newcom; Mus; y la Modalidad “Intergeneración en Orientación, Truco y Tejo”. Para la inscripción, los interesados pueden ingresar en https://lasflores.gob.ar/juegosba/ O acercarse a las respectivas Secretarías, en el horario de 8 a 14 horas.

CURSO GRATUITO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS- MODALIDAD VIRTUAL La Dirección de Bromatología informa a la población en general que se encuentra abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – modalidad virtual, que se realizará los días 5, 11 y 12 de mayo de 14:00 a 15:30hs. El curso consiste en 3 clases con asistencia obligatoria. Los requisitos necesarios para poder realizar el curso es contar con la aplicación ZOOM descargada en el celular o computadora y acceso a Internet. Según lo establece el Art 21 del Código Alimentario Argentino, el mencionado curso, es obligatorio para toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen alimentos o sus materias primas. El objetivo del mismo es dar a conocer los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de la cadena alimentaria. Los interesados pueden inscribirse por correo electrónico a bromatologia@lasflores.gob.ar indicando los siguientes datos: Nombre completo, DNI, Nº de tel., localidad y correo electrónico o por vía telefónica a la Dirección de Bromatología al 442236 de lunes a viernes de 6 a 14 horas.

ESCUELA TALLER 2023: ABIERTA LA INSCRIPCIÓN La Secretaría de Educación de la Municipalidad de Las Flores informa que se encuentra abierta la inscripción a la Escuela Taller, institución orientada a la protección y conservación del Patrimonio Histórico Cultural.

Los talleres son:

Luthería: lunes y viernes – 14 a 16 hs.

Mosaiquismo: miércoles y viernes – 16 a 18 hs.

Platería: lunes y viernes de 19 a 21 hs.

Herrería: martes de 16 a 20 hs.

Rest en madera: miércoles 14.30 a 18.30 hs.

Soguería: miércoles 19 a 21 hs.

Albañilería y Moldería: jueves cada 15 días de 8 a 12 hs. y 14 a 18 hs.

Todos los Talleres son gratuitos y pueden inscribirse mayores de 16 años.

Los interesados pueden inscribirse en la sede de la Escuela Taller –Vidal esq. Alsina- en el horario de cada taller, con fotocopia del DNI; o a través del siguiente formulario: https://forms.gle/E8UB9RtjAp1qXcTf8. Para mayor información comunicarse al TEL 440956, al Whats App 2244 464216 o al mail educacion@lasflores.gob.ar

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS

La Secretaría de Gobierno informa que el Departamento Ejecutivo municipal promulgó las siguientes ordenanzas:

CON FECHA DE PROMULGACIÓN DEL 20 DE MARZO DE 2023:

POR DECRETO N° 705 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3487 por la cual se convalida el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Las Flores, Provincia Microempresas S.A. y el Banco de la Provincia de Buenos Aires con el fin de establecer mecanismos de financiamiento y promover la difusión de la información concerniente al acceso de la “Línea de Préstamos a Microemprendedores” del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

POR DECRETO N° 706 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3488 por la cual se convalida, en razón de haber evaluado la Comisión de Preadjudicación, como conveniente a los intereses municipales, el texto del Decreto Nº 448 del 13 de febrero de 2023, dictado por el Departamento Ejecutivo por el cual en su Art. 1º se adjudicó a la firma CEMENTOS AVELLANEDA S.A., única oferente, la adquisición de 200 toneladas de Cemento Portland CPN 40 o CPF 40 a granel, por valor de Pesos seis millones seiscientos cuarenta y un mil seiscientos ($6.641.600,00).

POR DECRETO N° 707 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3489 por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir el Convenio – Programa de Renegociaciones Municipios entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Las Flores, por el cual el primero se compromete a prestar asistencia financiera al Municipio para la ejecución de la finalización de la obra “Terminación de 12 Viviendas – Etapa I de un total de 50 viviendas en Las Flores”, por un total de pesos diecinueve millones quinientos cuarenta mil ciento setenta y nueve con cincuenta y tres centavos ($19.540.179,53) equivalente a la cantidad de Ciento cuarenta y cinco mil novecientas setenta y cuatro con setenta y cinco Unidades de Vivienda (“UVI”) Ley Nº 27.271 y Decreto Nº 635/21 (145.974,75 UVI) valor referido al 31 de agosto de 2022.

