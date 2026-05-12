BM – martes 12 de mayo

PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS BAJAS (IRAB) Desde la Secretaría de Salud Pública se recuerda la importancia de prevenir las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas. En época invernal aumenta la circulación de virus que se transmiten al toser, estornudar o por contacto con superficies contaminadas. Las infecciones respiratorias bajas pueden manifestarse como neumonía, bronquitis o bronquiolitis en menores de 2 años y, en general, duran alrededor de una semana. Algunos de los síntomas pueden ser: dificultad para respirar; ruidos respiratorios o quejidos; rechazo al alimento (particularmente en bebés); irritación o llanto inconsolable; color pálido o morado; cuesta despertarse; fiebre alta y sostenida que no responde a las medidas habituales. Los cuadros más graves son producidos por los virus de la gripe y, particularmente en lactantes, por el virus sincicial respiratorio. Estas formas graves pueden prevenirse con la vacunación que es la mejor forma de evitar enfermedades.

Se recuerda la importancia de aplicarse las vacunas correspondientes a neumonía (neumococo), COVID-19, tos convulsa y, en los grupos indicados, la vacuna antigripal y contra el VSR. Para ello, podes acercarte al vacunatorio del Hospital de lunes a viernes de 7 a 17 horas. Para evitar las IRAB, también se recomienda: ventilar los ambientes; lavarse las manos regularmente; estornudar y toser en el pliegue del codo; evitar compartir objetos de uso personal; mantener esquemas de vacunación al día; tener una alimentación saludable y fomentar la lactancia materna; realizar actividad física y tomar antibióticos solo con indicación profesional, respetando la dosis y duración indicada y además no deben compartirse, aunque existan síntomas similares.

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