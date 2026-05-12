Fútbol Senior: victorias de Construcciones Landa, Juventud Deportiva y Toque Toque

(foto Construcciones Landa) Se disputó el pasado domingo en el predio del club El Hollín la fecha 7 del torneo para mayores de 35 años. Se registraron los siguientes resultados: Dep. Cacharí 2 (Reyno y Sández)-Los Amigos 2 (Lizarraga y G. Tolosa), El Hollín 1 (Rivarola)-Gorchs 1(Villalba), Rosas 2 (Franco y Acosta)-Juventud Unida 1 (Urdániz), Toque Toque 3 (Arballo, C. Maciel y Panattieri)-El Bosque 1 (Álvarez), Juventud Deportiva 9 (3 Palmero, Vitale, Pila, Gallardo, F. Fernández, A. Fernández y Espíndola)-Barrio Traut 0, El Taladro 2 (2 Vicente)-Avellaneda 2 (Carballo y Nozza), Construcciones Landa 12 (3 Lisazo, 2 P. Amendolare, 2 Risso, Rabina, López, Landa, Ferreyra y Caviglia)-Porteño 0 y Atlético 0-Bandera Blanca 0. La próxima fecha se jugará el domingo 17 de mayo.

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