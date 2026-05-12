12 de mayo de 2026

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Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

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(Ver orden del día) Con un temario de 27 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19 horas una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado se tratarán sobre tablas sendos Proyectos de Decreto presentados por el Bloque LLA sobre el apartamiento de los actuales secretarios de salud y obras públicas respectivamente. Por su parte, el Bloque Adelante Las Flores solicitará una reunión con el director de Protección ciudadana sobre hechos delictivos y de violencia ocurridos recientemente. Entre los Proyectos de Comunicación, el Bloque LLA pedirá informe varios puntos respecto al parque automotor municipal. Finalmente, entre los Proyectos de Resolución, el Bloque TxLF se referirá a la construcción de bicisenda Av. 17 de Octubre e/ V. Paz y Perón como así también a limpieza de terrenos en Pellegrini y Gardel entre Pte. Perón y Alsina.

00. orden dia 14 de mayo corregido

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