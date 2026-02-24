BM – martes 24 de febrero

ENTREGA DE MATERIALES DEPORTIVOS A ESCUELAS PRIMARIAS La Secretaría de Educación y Cultura concretó una entrega de materiales deportivos destinada a Escuelas Primarias urbanas del distrito.

El acto contó con la presencia de representantes del Consejo Escolar, autoridades educativas, municipales, directivos, y del intendente Fabián Blanstein, quien revalorizó el trabajo en equipo como una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos de una educación pública de calidad. Las instituciones beneficiadas fueron las Escuelas Primarias Nº 1, Nº 2, Nº 4, Nº 8, Nº 10, Nº 18, Nº 19, Nº 21, Nº 22 y Nº 43, que recibieron elementos fundamentales para el desarrollo de las clases de Educación Física y de propuestas pedagógicas vinculadas al deporte y la actividad corporal. Desde la gestión municipal se reafirma el compromiso con la educación pública y con el acompañamiento permanente a las comunidades educativas, entendiendo que el acceso a recursos didácticos adecuados resulta primordial para garantizar propuestas pedagógicas de calidad, con un Estado Municipal presente que acompaña, invierte y fortalece de manera sostenida a las escuelas públicas del distrito.

EL INTENDENTE FABIÁN BLANSTEIN FIRMÓ EL ACUERDO CON EL CEAMSE PARA ENVIAR A BUENOS AIRES LOS RESIDUOS NO RECUPERABLES Ayer por la tarde en la sede del CEAMSE ubicada en la calle Amancio Alcorta al 3000 de la Capital Federal, el intendente de Las Flores Fabián Blanstein, puso su rúbrica para que todos los residuos de desecho que no pueden ser recuperados en la planta de tratamiento de residuos sólidos local sean trasladados semanalmente en camiones hacia una de las plantas que el organismo estatal posee en el Partido de Ezeiza. Mediante este anunciado acuerdo, un hecho significativo que formó parte de las primeras medidas que tomó el jefe comunal ni bien asumió su cargo de manera oficial el 26 de enero pasado, no sólo se solucionaría el tema central de los residuos que no pueden ser tratados en la planta ubicada a la vera de la Ruta 3.

Este convenio con el CEAMSE hará también que se resuelva mejorar las condiciones de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Existirán además mayores posibilidades para allanar la labor de los trabajadores que cumplen funciones allí, debido a que se ha planificado que en la zona hoy de desechos, donde la celda mayor de relleno sanitario se encuentra saturada, en un futuro no muy lejano este lugar pueda transformarse en zona parquizada. El acuerdo que Fabián Blanstein firmó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Claudio Tapia, titular de la empresa pública Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, para que pueda hacerse efectivo, deberá luego ser aprobado en el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Precisamente en su viaje de ayer por la tarde, Blanstein estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante local Fernando Muñiz, cuya presencia fue también una manera de mostrar importantes señales para fortalecer este convenio que será muy beneficioso y que resolverá en parte y de manera rápida, una problemática que necesita una inminente solución. Si el acuerdo logra ser convalidado por el cuerpo legislativo, vehículos contratados por el municipio vendrán a Las Flores a llevarse los desechos no recuperables. El resto de los residuos sólidos como cartones, hierros, plásticos y botellas de vidrio, seguirán siendo separados en la planta de tratamiento de la Ruta 3. Es importante también mencionar que, si finalmente el gobierno municipal de Las Flores logra sellar definitivamente este acuerdo, Las Flores integrará el grupo de los cuarenta distritos bonaerenses que envían semanalmente sus residuos desechables al CEAMSE.

INSCRIPCIONES AL NATATORIO CLIMATIZADO MUNICIPAL “HUGO MAURO” La Secretaría de Deportes informa que comienzan las inscripciones en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”. Será a través del siguiente link https://lasflores.gob.ar/inscripcionnatatorio/ y luego de enviar el cuestionario (Chequear bien el mail y número de teléfono), desde el Natatorio se enviará por mail un turno de nivelación. Los turnos de inscripción según las edades son las siguientes: 6 y 7 años (Miércoles 25 de febrero), 8 y 9 años (Jueves 26 de febrero) y 10, 11 y 12 años (Viernes 27 de febrero). Cabe destacar que los formularios se abren de 7:30 horas y cierran a las 23:59 horas de cada día siendo fundamental que previamente se verifique que la fecha concuerde con la edad a inscribir ese día.

