BM – martes 25 de agosto

SE REALIZARÁ UN NUEVO ENCUENTRO DEL “CAFÉ LITERARIO” EN LA BIBLIOTECA “Dr. PABLO MINELLONO” La Secretaría de Educación de la Municipalidad de Las Flores invita al café literario que se realizará el miércoles 26 de agosto, a las 18 horas, en la Biblioteca Pública Municipal “Dr. Pablo Minellono” (Av. General Paz y Alem). En esta oprtunidad, se presentarán al público los libros traidos de la Feria de Editores de Buenos Aires, además de otras sorpresas y novedades. Los asistentes podrán traer fragmentos seleccionados de sus lecturas para compartir. Será una forma de celebrar el Día del Lector.

PADEL: AYRTON RECHUZE CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN EN EL SELECTIVO NACIONAL DE MENORES La Secretaría de Deportes destaca la presentación de Ayrton Rechuze en la octava etapa del Selectivo Nacional de Menores, que se desarrolló el fin de semana en Pilar con la organización de la Asociación de Pádel Argentino (APA). En la categoría Sub 12, la pareja conformada por el florense y Ángel Solano Alcaraz (Pergamino) derrotó en semifinal 7/5 y 6/1 a M. Hernández y J. Molina, mientras que en la final no tuvieron inconvenientes para derrotar 6/3 y 6/0 a G. Gordillo (San Juan) y M. Milan (Buenos Aires). Por otro lado, en la división Sub 14 le ganaron en la fase semifinal 6/0 y 6/2 a T. Amui Oscoidi y S. García Paez Allende, y en la final perdieron 6/2 y 6/2 ante E. Urteaga Armanino y B. López Cercos (San Nicolás).

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