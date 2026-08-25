Las «seños» de la EP Nro. 21 presentaron «Corsuela»

Las docentes de nivel primario Romina, Lorena y María José contaron en FM Alpha detalles del evento que tendrá lugar este martes y que reunirá a varias escuelas del distrito como así también a los peques del nivel inicial. «Además de enseñar y aprender que es nuestra actividad de todos los días también queremos que nuestras escuelas se llenen de colores, música, difraces y mucha imaginación». A la hora de recordar los inicios, María José explicó que «todo nació espontáneamente en nuestra escuela de hacer como un corso en la escuela homenajeando a Corsolandia. Fue tan lindo el año pasado que decidimos este año hacerlo más grande invitando a todos. Será este martes a partir de la una de la tarde en el Veredón de Plaza Mitre». Por su parte, Romina expresó que «nuestros chicos aprenden con este proyecto que las fiestas son más que música, disfraces y diversión. También son encuentros». Finalmente, Lorena dijo que «hablar de Corsolandia es recordar una fiesta que forma parte de la historia de la ciudad. Los alumnos pudieron conocer su historia, observar fotografías, escuchar relatos y descubrir cómo esta celebración fue cambiando y permaneciendo a lo largo del tiempo».

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