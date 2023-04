BM – martes 4 de abril

SE PUSO EN MARCHA LA EDICIÓN 2023 DEL CONCURSO STOP ITS En la jornada de ayer, se dio inicio al Concurso Stop ITS, impulsado por la Secretaría de Salud Pública, con una reunión de la cual participaron directivos, equipos de orientación y docentes de diversos establecimientos. El certamen cuenta con el acompañamiento además de la Secretaría de Educación, Área de Juventudes, Inspección Distrital, CEF N° 6 y Hospital Zonal General de Las Flores. El Concurso STOP ITS, cuyo coordinador es el Dr. Pablo Arrúa, tiene entre sus objetivos promover la prevención de infecciones de transmisión sexual basándose en una investigación que realizan los alumnos de 4to. año de Escuelas Secundarias del Distrito, los cuales indagan sobre la temática y desarrollan estrategias e intervenciones comunitarias para tomar conciencia y prevenir estas infecciones. En la edición 2022 se observó un gran trabajo de los jóvenes que aprendieron, disfrutaron y generaron múltiples espacios de intervención territoriales, observándose un impacto positivo en las estadísticas de salud que analizan las instituciones antes mencionadas.

CHARLA SOBRE HÁBITOS SALUDABLES EN NUTRICIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA N° 43 Nutricionistas de la Secretaría de Salud Pública brindaron una charla a alumnos y docentes de 1°, 2° y 3° grado de la Escuela Primaria N° 43. Durante la exposición se pudieron intercambiar ideas con gran interés sobre alimentación saludable y cuerpo humano, plato saludable, grupos de alimentos y la importancia de la actividad física. Además, los niños realizaron actividades lúdicas reconociendo alimentos saludables y no saludables, al igual que las bebidas. Generar conciencia en los más pequeños permitirá incorporar hábitos saludables para el resto de su vida.

SE REALIZARÁ UNA ENCUESTA SOBRE CONSUMOS CULTURALES EN LAS FLORES Desde el miércoles 12 al domingo 16 de abril, se estará desarrollando en la ciudad de Las Flores una encuesta anónima sobre los consumos culturales de la población florense. Esta iniciativa nace de manera conjunta entre la Secretaría de Cultura municipal, a cargo de Enriqueta Montórfano, e investigadores del CONICET a partir de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación coordinado por la Dra. Yamila Heram. La encuesta se realizará en todos barrios de la ciudad mediante timbreo en los hogares; también habrá encuestadoras en puntos estratégicos de la ciudad. Las/os encuestadoras/es estarán identificados mediante una credencial con sus nombres y el logo de CONICET. Desde ya se agradece la colaboración y el tiempo que puedan brindar los/as ciudadanos/as florenses para responder esta encuesta, que como se mencionara anteriormente, es de carácter anónimo.

